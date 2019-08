Wegen Hongkong: Tausende rufen zum Boykott des neuen „Mulan“-Films auf

Liu Yifei ist eine sino-amerikanische Schauspielerin und Hauptdarstellerin der Verfilmung des Disneyklassikers „Mulan“. Letzten Mittwoch postete sie auf Weibo, dem chinesischen Gegenstück zu Facebook:

Ich unterstütze die Polizei in Hongkong. Ihr könnt mich jetzt alle verprügeln. Was für eine Schande für Hongkong.“

Viele Leute verärgert die Aussage der Schauspielerin deshalb so sehr, weil die Hongkonger Polizei derzeit weltweit dafür in der Kritik steht, wie sie mit pro-demokratischen Demonstranten umgeht. Die Polizei setzt Gummigeschosse, Schlagstöcke und Tränengas ein, sie infiltriert Demos und schlägt sie brutal nieder. Seit Wochen eskaliert die Lage immer mehr.

Auch international finden die Proteste und der Widerstand Hongkongs große Beachtung, da ein Eingreifen Chinas befürchtet wird. In Shenzhen, in der Nachbarschaft der Wirtschaftsmetropole Hongkong, steht die „Volksbefreiungsarmee“ bereits mit zahlreiche Polizei- und Militäreinheiten bereit. China drohte bereits damit, die Proteste gewaltsam aufzulösen.

Die Reaktionen auf Yifeis Post folgten prompt.

#BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand. pic.twitter.com/Ug8pfh3JPN

„Wie dumm muss man sein, um die Polizeibrutalität zu unterstützen, wenn man gerade eine Figur verfilmt hat, die in ihrer Rohform gegen Unterdrückung steht? Unfug.“

#boycottmulan is now a thing. @yifei_cc is a HK police supporter, and I have no interest watching that shit anymore #StandwithHK

„#boycottmulan ist jetzt eine Sache. @yifei_cc ist ein HongKong-Polizeianhänger, und ich habe kein Interesse mehr daran, diesen Sch*** zu anzusehen.“

Besonders wütend macht viele Kommentierende, dass Liu Yifei seit vielen Jahren selbst in den USA lebt und dort große Freiheiten genießt, während sie aus der Ferne die Repressalien der kommunistischen Partei in der Sonderverwaltungszone Hongkong gutheißt.

She is living in a country with freedom of speech, yet she supports communism and brutality of police.. #BoycottMulan @Disney pic.twitter.com/Krr9ID1bGU

Disney’s Mulan actress, Liu Yifei, supports police brutality and oppression in Hong Kong.

Liu is a naturalized American citizen. it must be nice. meanwhile she pisses on people fighting for democracy.

retweet please. HK doesn’t get enough support. #BoycottMulan @Disney pic.twitter.com/FpECIdutH2

— sean norton 🌹 (@sdnorton) 15. August 2019