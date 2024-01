Wissenschaftler: Nach Ein-Kind-Politik könnte die Zwangsgeburt in China kommen

Die am 17. Januar veröffentlichten Daten des nationalen Statistikbüros Chinas zeigen, dass im vergangenen Jahr nur 9,02 Millionen Babys geboren wurden – das siebte Jahr in Folge, in dem diese Zahl gesunken ist. Damit wurde der niedrigste Stand erreicht, seit die Kommunistische Partei Chinas (KPC) 1949 die Kontrolle über China übernommen hat.

Die KPC hat beschlossen, dass jede Familie in China ab 2021 drei Babys bekommen dürfen. Lokale Behörden im ganzen Land haben außerdem Anreize geschaffen, um Paare zum Kinderkriegen zu ermutigen. Dazu gehören Steuervergünstigungen, Wohnungsbeihilfen und kostenlose Bildung in staatlichen Schulen.

Laut Mosher, der zu den ersten US-Sozialwissenschaftlern gehörte, die nach der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Peking im Jahr 1979 in China arbeiteten, dürften die Auswirkungen dieser Maßnahmen begrenzt sein. Um den anhaltenden demografischen Rückgang aufzuhalten, müsste jede Frau drei Kinder bekommen, da die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik und die traditionelle Bevorzugung von Söhnen dazu geführt haben, dass heute weniger Frauen im gebärfähigen Alter sind.

Anreize zum Kinderkriegen wirken nicht

„Ich kann mir keine Kombination von Geldgeschenken oder Anreizen vorstellen, die junge Frauen dazu bewegen könnten, zu heiraten und Kinder zu bekommen“, sagte Mosher kürzlich in einem Interview mit NTD, einem Schwestermedium von The Epoch Times.

Obwohl China von der Bestrafung von Paaren, die zu viele Kinder bekommen haben, dazu übergegangen ist, sie zu ermutigen, mehr Kinder zu bekommen, dürfte es nicht einfach sein, die Einstellung der Öffentlichkeit zu großen Familien nach Jahrzehnten der Indoktrination zu ändern.

„In den vergangenen 30, 40 Jahren hat man ihnen gesagt, dass Kinder eine Last und kein Segen sind; man hat ihnen gesagt, dass jeder zum Wohle des Landes weniger Kinder haben sollte. Jetzt kann man plötzlich nicht mehr einfach sagen: Fangt an, Kinder zu bekommen“, sagte Mosher.

‚„Wir haben uns geirrt, wir haben einen Fehler gemacht‘- das würde die Kommunistische Partei Chinas natürlich nie sagen“, fügte er hinzu.

Schlechte Wirtschaftsdaten demotivieren

Der Vorstoß der KPC, die Geburtenrate zu erhöhen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr auf eines der niedrigsten Werte seit Jahrzehnten verlangsamt hat, wie aus den Anfang des Monats veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Die schwache Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit könnten junge Chinesen davon abhalten, Kinder zu bekommen, so Mosher.

„Junge Menschen ohne Zukunftsperspektiven, ohne Arbeit und ohne die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, werden nicht heiraten und Kinder bekommen“, sagte er.

Da in den letzten Jahrzehnten weniger Babys geboren wurden, erhöhte sich der Anteil älterer Chinesen. Offiziellen Daten zufolge war im vergangenen Jahr jeder Fünfte im Land 60 Jahre und älter. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, d. h. im Alter zwischen 16 und 59 Jahren, machte im Jahr 2023 nur noch 61 Prozent der Gesamtbevölkerung aus – vor fast einem Jahrzehnt waren es noch über 70 Prozent.

Angesichts einer schnell alternden, sich vor der Aufgabe drückenden Bevölkerung sagte Mosher, er sei besorgt, dass die Beamten des Regimes die Familienplanung zu neuen und entgegengesetzten Extremen treiben könnten.

„Ich habe große Angst, dass die Kommunistische Partei Chinas nicht bei den Anreizen stehen bleibt; dass sie irgendwann, wenn die Situation immer ernster wird, was ich glaube, zu den jungen Frauen sagen wird: ‚Wir befehlen euch jetzt, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Hier ist eure Quote für drei Geburten, und ihr müsst diese Kinder innerhalb der nächsten sechs Jahre zur Welt bringen.‘“

Schwanger auf Anweisung?

„Das klingt unerhört, ist es auch, aber es ist nicht unerhörter als die Ein-Kind-Politik, die von den 1980er-Jahren bis 2016 galt“, sagte er und nannte die Regel das „schlimmste Vergehen gegen die Menschlichkeit in China.“

Jahrzehntelang beschränkte China die meisten Paare strikt auf nur ein Kind. Kinder, die außerhalb des Ein-Kind-Plans geboren wurden, konnten kein Hukou (ähnlich wie Anmeldungsbescheinigung) erhalten, ein Dokument zur Registrierung des Haushalts, mit dem chinesische Bürger die Schule besuchen, in staatlichen Unternehmen arbeiten, heiraten oder sogar ein Bankkonto eröffnen können. Viele weitere Frauen, die gegen die Familienplanungspolitik verstießen, wurden mit Zwangsabtreibungen oder Sterilisationen bestraft.

„Hunderte Millionen ungeborener chinesischer Kinder erblickten nie das Licht der Welt, weil ihre Mütter im vierten, sechsten, achten oder sogar neunten Schwangerschaftsmonat zwangsweise abgetrieben und manchmal nach der Geburt getötet wurden.

„Ich denke, der Bevölkerungsrückgang wird von der Kommunistischen Partei Chinas vorangetrieben“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „CCP May Force Women to Have Babies as Birth Rate Hit Record Low: Demographer“ (deutsche Bearbeitung jw)