Ein mutiger Sprung ins neue Jahr 2021!

Der Wunsch für einen mutigen Sprung ins neue Jahr 2021 soll heute den immerwährenden Ruf nach einem guten Rutsch ablösen. So heiter der auch war, steckt in ihm doch immer etwas Riskantes und etwas Gemütliches, nach dem Motto: Wird schon gut gehen!

Ja, dass alles gut gehen möge, das wünschen wir einander auch zu dieser Jahreswende, aber die Zeiten sind nicht so, dass man auf Gemütlichkeit allein vertrauen kann. Wachheit ist angesagt für uns alle, damit Wahrheit ihren Platz finden kann. Ein Thema, das uns Journalisten ständig umtreibt, oder zumindest umtreiben sollte. Ein Inhalt, den Sie, unsere Leserinnen und Leser, von uns, von anderen und von sich selbst verlangen können. Für den man sogar vor Gericht gehen kann.

Verbindet sich die Wahrheit mit einem gütigen Herzen und dem großherzigen Respekt vor anderen, dann haben wir gute Grundlagen für unser ganzes Leben. Gemeint ist das ja für 24 Stunden täglich. Ein ganzes Jahr lang und dann noch eins und immer so weiter.

So wird es immer noch in vielen Familien an die Kinder weitergegeben. So lehrten es viele unserer Großeltern oder auch unsere Eltern. Niemals alle, aber so ist eben das Leben. Auch diejenigen, die es lehrten, haben sich nicht immer daran gehalten; und auch die nicht, die es sehnlichst wünschten. Kein Grund zum Verzweifeln, ein Anlass zum Wachsen und Reifen.

Der Neustart eines Jahres ist ein guter Moment, um sich daran zu erinnern.

In diesem Sinne grüßt Sie das Team der Epoch Times