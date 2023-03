Kabarettistin Lisa Fitz: „Ich bin als Pionierin oft zu früh dran und alle regen sich auf“

Nach über 40 Jahren als Kabarettistin auf der Bühne geht Lisa Fitz auch in 2023 auf Tour – und sagt im Epoch Times-Interview, was sie zum Dauerbrenner gemacht hat, ob sie ihren SWR-Ausstieg vor einem Jahr bereut, wie ein Lisa-Fitz-Programm über die letzten drei Jahre heißen würde und – das wahrscheinlich Wichtigste – wie sie es schafft, ihren Humor in diesen Zeiten zu behalten und nicht in „Empörialismus“ zu verfallen: "Die Guten schaffen es, Politik, Religion und kritisch-bösen Witz in Comedy zu packen."

