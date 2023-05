Medien-CEO: Der Artikel „Warum gibt es die Menschheit“ ist eine Lösung für das Chaos in der Welt

Cho Chung-yeol ist Chef einer koreanischen Zeitung. Auch ihm gibt die aktuelle Situation in der Welt sehr zu denken. Inspiration und Hoffnung fand er in einem Artikel von Falun-Gong-Gründer Li Hongzhi.

Der Falun-Gong-Gründer Li Hongzhi hat kürzlich einen Artikel herausgegeben mit dem Titel „Warum gibt es die Menschheit“. Seitdem haben sich viele Menschen weltweit dazu geäußert. Angesichts der heutigen unsicheren Zeiten rückt die Frage nach dem Sinn des Lebens und des menschlichen Miteinanders wieder stärker in den Fokus.

Epoch Times sprach vor Kurzem mit Cho Chung-yeol, Geschäftsführer und Herausgeber der lokalen Zeitung „Andong Daily“ in Südkorea über seine Meinung. Als gläubiger Christ war er überrascht von der Tiefgründigkeit des Aufsatzes von Herrn Li.

Er rät insbesondere Multiplikatoren der Gesellschaft wie zum Beispiel Journalisten, Abgeordneten und Richtern, sich damit zu befassen. „Ich denke, es wird einen positiven Einfluss haben, wenn dieser Artikel in der Öffentlichkeit bekannt wird. Er wird die Moral der Menschheit wieder stärken.“ Auch biete er eine Lösung für viele aktuelle gesellschaftliche Probleme.

Ein besserer Mensch werden

Der Aufsatz hat ihn sehr inspiriert, ein besserer Mensch zu werden und mehr Rücksicht auf andere zu nehmen. „Der Artikel war eine gute Gelegenheit für mich, tiefer darüber nachzudenken, wer ich bin, warum ich lebe und wie ich leben sollte“, sagte der Zeitungschef im Interview in einem Café in der Nähe des Deoksugung-Palastes in Seoul. „Besonders in meiner Rolle als Journalist habe ich beschlossen, dass ich anderen durch Artikel und Bücher helfen sollte, gute Urteile zu fällen.“

Cho ist überzeugt: „Der Grund für den Untergang der Moral in der modernen Gesellschaft ist, dass wir die Existenz Gottes vergessen haben.“ Religionen und Wege zur körperlichen und geistigen Kultivierung seien existenziell, um das Gute im Menschen zu stärken. Denn im Menschen würden Gut und Böse gleichzeitig existieren. Und der Teufel würde ständig daran arbeiten, „die Verbindung zwischen Gott und den Menschen zu unterbrechen“, sagte er und bezog sich damit auf einen Bibelvers.

Die Moral unterscheidet Mensch von Tier

„In der heutigen Gesellschaft gehen viele Dinge wie Moral und Werte, die die Menschen schützen sollten, verloren.“ Im gleichen Zuge würden die Menschen vergessen, was richtig und was falsch ist, und wie man als Mensch leben sollte. „Es muss Grundsätze geben, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden“, sagte Chi. Und diese beruhen auf Moral und Werten und müssten aufrechterhalten werden.

„Wenn die Moral zusammenbricht, werden wir wie Tiere. Wir sollten auf andere Rücksicht nehmen, anstatt zu versuchen, uns selbst zu bereichern.“ Gute traditionelle Werte sollten zum Wohle für die Gesellschaft und des Landes wiederhergestellt werden. „Es gibt viele Menschen, die vom Materialismus und dem Streben nach Geld besessen sind, sodass die Welt sehr chaotisch ist“, sagte Herr Cho.

Allerdings räumte er auch ein, dass Religion nicht mehr das ist, was sie einmal war. Sie habe ihren ursprünglichen Sinn verloren. Dieser sei, eine Verbindung zwischen Gott und der Menschheit herzustellen. „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das richtige Leben führen und durch die Kultivierung von Geist und Körper Frieden und Freiheit erlangen können.“ Er schlug vor, dass sich Menschen mit Spiritualität befassen oder einen christlichen Gottesdienst besuchen.

„Sei verständnisvoll, selbst angesichts von Schwierigkeiten“

Cho stimmt mit Herrn Li überein, dass das Universum die Phasen von Entstehen, Bestehen, Verfall und Vernichtung durchläuft und die Menschen Geburt, Altern, Krankheit und Tod. „Der Mensch kann diese universellen Prozesse nicht leugnen.“ Im Buddhismus glaube man daran, dass Gutes mit Gutem und Schlechtes mit Schlechtem vergolten werde.

„In meinem Leben habe ich erfahren, dass das Leben nicht einfach ist und dass die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir wünsche“, sagte er. Ob man der Präsident des Landes sei oder eine alte Dame, die Altpapier sammelt – das Gefühl des Schmerzes und des Leidens im Leben sei wahrscheinlich für alle gleich.

Nachdem er den Artikel von Herrn Li gelesen hat, sei er noch mehr davon überzeugt, wie wichtig es ist, auch angesichts von Schwierigkeiten vernünftig und verständnisvoll zu bleiben. „Ich weiß jetzt, dass ich so leben soll. In dieser Welt leben wir nicht allein. Also können wir nicht nur an uns selbst denken, auch wenn wir einige Verluste erleiden. Wir sollten auf andere Rücksicht nehmen und zusammenleben.

Das Lesen des Artikels von Herrn Li habe seinen Glauben gestärkt: „Ich werde die Bibel intensiver lesen und versuchen, sie auswendig zu lernen. Ich möchte auch andere Religionen erforschen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „‚How Humankind Came To Be‘ Offers a Solution in a Chaotic World: Newspaper CEO0147 (deutsche Bearbeitung nh)