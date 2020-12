Britisches Model Stella Tennant im Alter von 50 Jahren gestorben

Das britische Model und vierfache Mutter Stella Tennant ist tot. Tennant sei am Dienstag im Alter von 50 Jahren „plötzlich“ gestorben, teilte ihre Familie am Mittwoch mit. Tennant hatte in den 1990er Jahren die Laufstege erobert und lief unter anderem für die Designer Gianni Versace und Alexander McQueen. Später war sie eine der Werbe-Ikonen von Chanel.

„Stella war eine wunderbare Frau und eine Inspiration für uns alle. Wir werden sie sehr vermissen“, erklärte Tennants Familie und bat um Privatsphäre. Zur Todesursache gibt es keine Informationen.

Die aus einer britischen Adelsfamilie stammende Tennant war im Jahr 1994 vom Mode-Fotografen Steven Meisel entdeckt worden. Sie schaffte es auf die Cover von „Vogue“ und vieler weiterer Mode-Magazine. 1999 heiratete sie den französischen Fotografen David Lasnet. (afp/er)