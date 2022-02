Der Kurswechsel beginnt im Kopf

Von der Kunst anzunehmen, was ist, und innerlich frei zu werden. Ein neues Buch will uns helfen, über die psychische Gesundheit hinaus zu einem sinnvolleren Leben zu gelangen.

Seit Jahrtausenden haben die Menschen verstanden, dass sie sich selbst kultivieren können. Grundsätzlich können sie ihre körperliche Verfassung durch Bewegung oder ihr Wissen und ihre Fähigkeiten durch Bildung kultivieren. Für die Veredelung von Geist und Charakter ist eine höhere Ebene gefragt.

In der heutigen Zeit ist der Gedanke der Selbstkultivierung weitgehend verloren gegangen, jedoch kann man Anklänge dieser Idee immer noch in der Psychologie finden.

Das ist das Thema des neuen Buches „Kurswechsel im Kopf“ von Steven Hayes. Der Psychologieprofessor an der Universität von Nevada hat das Buch noch vor der Pandemie verfasst. Infolge der lang anhaltenden Krise und durch die Fokussierung unserer Gesellschaft auf psychische Gesundheit erschien es 2020 wie gerufen.

„Der Zeitpunkt war insofern gut gewählt, als viele Menschen, die mit Problemen zu kämpfen hatten, davon profitieren konnten“, so Hayes gegenüber der Epoch Times.

Heutzutage tendieren wir dazu, die psychische Gesundheit auf einen bestimmten Zustand zu konzentrieren. So hört man beispielsweise nur von Psychologen, wenn Depressionen auf dem Vormarsch sind. Aber die Menschen müssen in allen Bereichen ihres Lebens über eine gesunde Psyche verfügen und sich so verhalten, dass sie dies widerspiegeln, sagt Hayes.

Da das Buch eben nicht nur psychische Erkrankungen behandelt, kann es jeder anwenden. Es zeigt Wege, ein zielgerichtetes Leben aufzubauen und die nötige geistige Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, um mit allem fertig zu werden, was auf einen zukommt – und sei es die Bewältigung der eigenen Vergangenheit.

Erweitern Sie Ihren mentalen Werkzeugkasten

Eine einflussreiche und weit verbreitete psychologische Methode, die Hayes entwickelt hat, ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). Sie unterscheidet sich von der weithin bekannten kognitiven Verhaltenstherapie (KVT), bei der es darum geht, Gedanken und Gefühle besser kontrollieren zu lernen.

„Gedanken sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, wie man mit ihnen umgeht“, erklärt Hayes. Die Akzeptanz- und Bindungstherapie (ACT) soll den Patienten helfen, Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, sie zu akzeptieren und anzunehmen – auch solche, die man vielleicht nicht wahrhaben will.

ACT wirkt, indem sie Ihre bestehenden Denkweisen ergänzt – nicht nur Ihre vorhandenen Gedanken infrage stellt. Mit anderen Worten: Sie setzt auf kognitive Flexibilität, anstatt auf Gedankenersatz.

Dabei gilt es, einen dreistufigen Prozess zu bewältigen:

Akzeptieren Sie Ihre Gedanken und Gefühle

Besinnen Sie sich auf Ihre Werte

Integrieren Sie Ihre Gedanken und Emotionen

Mit Achtsamkeit zum Erfolg

Um positive Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie sich Ihren Gefühlen stellen, ohne in ihnen zu schwelgen, sich an sie zu klammern oder ihnen auszuweichen. Falls Sie nicht gerade im Einklang mit Ihren Empfindungen sind – dann untersuchen Sie diese offen und ehrlich.

Dazu gehört, dass Sie sich bewusst machen, hinter welchen Gedanken Sie Ihr Verhalten verstecken. Diese Selbstreflexion sollten Sie natürlich, fließend und aus eigenem Antrieb anstellen.

Wenn Sie zum Beispiel mit Ängsten zu kämpfen haben, lernen Sie mit ACT, wie Sie Ihre Sorgen gezielt ablegen können.

Akzeptanz kann auch heißen, dass Sie sich mit dem, was bereits geschehen ist, abfinden. Wir alle kennen die psychische Belastung, darunter zu leiden, was jemand anderer uns angetan hat, oder wir unsere eigenen Fehler beklagen. Falls wir aber einsehen, dass diese Ereignisse nichts an unseren derzeitigen seelischen Ängsten ändern, können wir sie am besten durch Anerkennung bewältigen.

Beim Akzeptanzteil von ACT geht es in erster Linie darum, sich seiner selbst bewusst zu werden und seine Gedanken und Gefühle so zu akzeptieren, wie sie sind. Diese Einstimmung ist die Voraussetzung für eine sinnvolle Veränderung. Akzeptanz nimmt eine enorme psychische Last ab.

Treffen Sie werteorientierte Entscheidungen

Es ist eine Sache, sozusagen den Kopf freizubekommen, aber Hayes geht noch einen Schritt weiter, indem er die Leser auffordert, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Denken Sie darüber nach, was für ein Mensch Sie sein wollen, und richten Sie Ihre Gewohnheiten an diesen Werten aus, anstatt an Ihren Ängsten oder Ihrem Ego.

„Ein allgemein achtsames Selbstverständnis ist eine große Hilfe“, so Hayes.

Wenn Sie jedoch starrer sind, in Ihr Ego verstrickt und nicht in Ihren Werten verankert, wird Ihr Leben nicht so positiv verlaufen. Um es mit den Worten von Hayes zu sagen: „Stellen Sie sich auf eine Bruchlandung ein.“

Nicht jeder weiß, was ihm am wichtigsten ist, wenn er eine Therapie beginnt. Hayes schlägt einige Methoden vor, die Ihnen helfen, das herauszufinden.

Betrachten Sie die Dinge, die Ihnen am meisten am Herzen liegen und am meisten wehtun. Wenn Sie zum Beispiel deprimiert sind und Angst vor Ihren Gefühlen haben, sehnen Sie sich wahrscheinlich nach Mitgefühl, sagt er. Hayes weiß das aus erster Hand, da er selbst mit sozialen Ängsten zu kämpfen hatte. Trotz seiner Berührungsangst mit anderen spiegelte diese wider, wie wichtig ihm die Menschen waren.

Ein weiterer Tipp: Konzentrieren Sie sich auf einen bestimmten, bewegenden Moment. Wenn Sie eine Erinnerung wieder aufleben lassen, können Sie herausfinden, was für Sie wichtig ist.

Das Gleiche gilt für die Einschätzung, zu wem Sie aufschauen. Wenn Sie sich langsam darauf besinnen, wofür die Person steht oder stand, finden Sie vielleicht Werte, denen Sie nacheifern möchten.

Und schließlich sollten Sie sich selbst als Gestalter Ihrer eigenen Biografie betrachten. „Sie können vielleicht nicht entscheiden, was passiert, aber Sie können die Rahmenbedingungen festlegen und sich klarmachen, welche Botschaft Sie mit Ihrem Dasein vermitteln wollen“, so Hayes. Nutzen Sie Ihre Selbstverantwortung und Ihre Weisheit, um Ihr Leben zu leben.

Sobald Sie einen Eigensinn bemerken, richten Sie Ihre Gewohnheiten an Ihren Werten aus, nicht an Ihren Ängsten oder Ihrem Ego. Ein wichtiger Teil unserer Lebensaufgabe besteht darin, unsere eigene geistige Stärke und Flexibilität zu entwickeln.