„Die Corona-Verschwörung“ – ein Buch, das die Welt erschüttert

Die Corona-Krise der letzten drei Jahre hat tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Eine Aufarbeitung wird bis heute tunlichst vermieden. Ein neues Buch gibt nun einen erschreckenden Einblick in die Zusammenhänge.

Am 9. Oktober ist das neue Buch der auf Arzneimittel spezialisierten Rechtsanwältin Dr. Brigitte Röhrig erschienen. Es trägt den entlarvenden Titel „Die Corona-Verschwörung – Wie Milliardäre, Politiker und Staatsdiener wissentlich und willentlich Freiheit und Gesundheit ausradierten“.

Schon ein Blick in das Inhaltsverzeichnis verrät, wie viel Zeit und Mühe die Anwältin in die Erstellung ihres Buches investiert hat. Sie liefert entblößende Zitate von Politikern, die längst in Vergessenheit geraten sind, erklärt die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und von Behörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut. Darüber hinaus gibt sie wesentliche Auskünfte über die Zulassungsverfahren der COVID-Vakzine, Erkenntnisse über deren Wirksamkeit und darüber, wie Kontrollmechanismen gezielt ausgehebelt und hintergangen wurden.

Sie geht auch der Frage nach, wie es gelingen konnte, eine natürliche Herdenimmunität gegen SARS-CoV-2 in großen Teilen der Bevölkerung zu verhindern und das Narrativ der Heil bringenden COVID-Impfung erfolgreich durch Manipulation zu verbreiten – und zwar aus politischen Gründen.

Eine „Anklageschrift, die alles beweist“

Ganz nüchtern reibt die Juristin den Lesern noch einmal die Pandemiemaßnahmen unter die Nase – wie die Regierung Menschen dazu brachte, Masken zu tragen, Abstand zu halten und sich die Hände zu desinfizieren, wie ältere Menschen in Altersheimen starben und Kinder weder in die Schule noch auf Spielplätze durften. Sie erinnert daran, wie die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel das Volk darauf einschwor, „nur den offiziellen Mitteilungen“ zu glauben und damit der Bevölkerung vorschrieb, wie sie sich ihre Meinung bilden sollte.

Mit fachlicher Expertise präsentiert die Anwältin in ihrem Buch eine Reihe erdrückender Fakten, angefangen von Äußerungen wichtiger Akteure, bedeutenden Dokumenten wie dem Panik-Papier des Bundesinnenministeriums bis hin zu Verstrickungen von Personen und Behörden. Sie berichtet vom Versagen der staatlichen Behörden bei der Kontrolle der neuartigen gentherapeutischen mRNA-Vakzine und macht Schluss mit der Behauptung, dass sich Schwangere, immungeschwächte Patienten mit Comirnaty und Spikevax impfen lassen sollten, weil bereits nach Auskunft des Herstellers für diese Personengruppen Informationen zu Wirksamkeit und Sicherheit der Vakzine fehlen.

All ihre Informationen setzt die Rechtsexpertin wie Puzzlesteine zu einem großen Bild zusammen, das für ein vorsätzliches, geplantes, zielgerichtetes und kriminelles Handeln der Beteiligten spricht. Der Zusatz des Buchtitels „Die Anklageschrift, die alles beweist“ ist nicht von der Hand zu weisen.

Corona nur der Anfang?

Die von Dr. Röhrig gesammelten Beweise und Argumente tragen dazu bei, dass der Leser die Ereignisse rund um die Corona-Pandemie aus einer übergeordneten Perspektive betrachten kann – eine Corona-Aufarbeitung, wie sie derzeit von der Politik verweigert wird.

Bedauerlich ist einzig und allein, dass der Buchtitel und die Wahl des Wortes „Corona-Verschwörung“ möglicherweise viele Leser abschrecken wird, sich mit diesem Meisterwerk auseinanderzusetzen. Dabei könnte „Die Corona-Verschwörung“ gerade für jene, die noch nicht begonnen haben, die politischen Handlungen zu hinterfragen, die Tür zu einer ganz neuen Welt aufstoßen.

Röhrigs Werk ist zweifelsohne ein wichtiger Meilenstein für Richter, Anwälte, Ärzte, Journalisten, Politiker, Wissenschaftler und andere Berufsgruppen – sowohl für diejenigen, die meinen, schon alles zu wissen, als auch für solche, die noch auf der Suche nach Antworten sind.

Nach der Lektüre besteht kein Zweifel mehr: Die Corona-Pandemie war ein wesentlicher Schritt zur Verhängung vielfältiger Maßnahmen, mit denen die Grundrechte eingeschränkt wurden, und sie können jederzeit wieder aktiviert werden.

ISBN 978-3-96789-042-6

erschienen im Rubikon Verlag

380 Seiten

Paperback 24 Euro