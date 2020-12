‚Die Schönheit der Vögel‘ 130 Jahre einzigartige Vogelfotografie bei National Geographics

Dieses Buch, das schon 2019 erschien, ist es wegen seiner Schönheit wert, auch in diesem Jahr noch einmal vorgestellt zu werden, wenn man sich vielleicht, statt auf eigene Reisen zu gehen, in die unbeschreiblich vielfältige Welt der Vögel begeben möchte.

Die namhafte Vogelexpertin Catherine Herbert Howell präsentiert einen umfassenden Bildband über die Schönheit der Vogelwelt mit Fotografien, kolorierten Abbildungen verschiedener Künstler und Begleittexten berühmter Forscher auf über 500 Seiten (Hrsg. National Geographic, 2019 dt. Ausgabe). Howell umreißt die geschichtliche Entwicklung der Vogeldarstellung bzw. ihrer Fotografie in der National Geographic Society und deren Magazin.

Fasziniert zunächst die Vielfalt und Farbenpracht der Vogelbilder, der oft auch humorvolle Blick der Fotografen bei der Auswahl des richtigen Moments, so steigt man beim weiteren Studium des Prachtbandes schnell in viel mehr als nur optische Details ein.

Große Veränderungen in Technik, Forschung und Thematik der letzten 130 Jahre werden deutlich. Sie zeigen das durchgängige Anliegen des Vogelschutzes der National Geographic und deren Einfluss auf die Wahrnehmung globaler Perspektive.

In vier Kapiteln, die in zeitliche Epochen von 1888 bis hin zum Jahr 2018 eingeteilt sind, werden von der Geburtsstunde ihres Magazins geschichtliche Informationen, kleine Geschichten und Begebenheiten einzelner Vogelarten sowie besondere Informationen zu einzelnen Spezies gegeben.

Die Fotografien und kolorierten Abbildungen aus den Epochen geben Zeugnis von der Leidenschaft für Forschung und Technik ihrer Zeit und besonders von dem entschiedenen Engagement ihrer Redakteure für die außergewöhnlichen Wunder der Vogelwelt.

Waren die ersten Vogelfotografien im National Geographic Magazin noch vorrangig an ein Fachpublikum gerichtet, so gewann das Magazin im Laufe der Jahre durch internationale Vertriebskanäle schnell eine größere neue interessierte Leserschaft.

Kleinere Kameras, sowie intensivere Farbgestaltung ermöglichen neue Darstellungen. Inspiration, Information und Zeitvertreib stehen nun mehr im Vordergrund, auch wenn der Vogelschutz immer ein zentrales Anliegen war und heute noch ist.

Gilbert H. Grovenor, der 55 Jahre lang als Chefredakteur arbeitete und als Begründer des Fotojournalismus gilt, war selbst passionierter Tierfotograf.

Eine neue Entwicklung

1957 vollzieht sich ein Generationswechsel in der Chefredaktion als Grovenors Sohn dessen Nachfolge antritt. Ein Wendepunkt in der thematischen Behandlung der Vogelwelt wird eingeleitet, da sich die zunehmende Umweltproblematik auf Fotografen und Forschende auswirkt. Es entstehen vermehrt Reportagen und Bilder, die, neben der Schönheit der Vogelwelt, häufig auch die Notlagen vieler Vogelarten zeigen.

In den letzten drei Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts erfährt die Wildtierfotografie durch die Weiterentwicklung technischer Feinheiten, unter anderem in den Farbdarstellungen, eine neue Qualität, die Menschen für Naturdokumentationen in Bild und Fernsehen zunehmend begeistern.

Das neue Millennium sprengt alle bisherigen Möglichkeiten und katapultiert die Wildtier-Vogelforschung mithilfe der Digitalfotografie in eine neue Dimension. Drohnen und Tracking durch Satellitensteuerung ermöglichen neue Wege in Forschung und Darstellung insbesondere der Vogelwanderung.

Mit 30 x 24 cm Größe und 3,6 kg Gewicht ist der Bildband zwar nicht gerade handlich, ermöglicht jedoch eindrucksvolle großformatige Fotografien.

Catherine Howell zeigt uns eine prachtvolle und widerstandsfähige Vogelwelt, sensibilisiert aber auch im Hinblick auf den kritischen Zustand vieler Spezies, die unseres Schutzes bedürfen. Anfangs irritieren Bilder, die nicht immer chronologisch den Zeitepochen folgen sowie eine Reihe kolorierter Abbildungen statt der erwarteten Fotografien, doch schließlich überzeugt der Band in Vielfalt und prachtvoller Darstellung von Vögeln aus aller Welt, die wunderbar in Szene gesetzt sind.

Eine Hommage an die Geschichte eines außergewöhnlichen Wunders der Natur, wie es im Vorwort heißt.

Meine Empfehlung richtet sich nicht nur an Fotografie- und Vogelinteressierte. Maler werden hier inspiriert und Naturfreunde können sich von der Schönheit berühren und faszinieren lassen.

Die Schönheit der Vögel

Catherine Herbert Howell

Herausgeber: NG Buchverlag GmbH

1. Edition (24. September 2019)

Sprache: Deutsch

Gebundene Ausgabe : 512 Seiten

ISBN-10 : 3866906986

ISBN-13 : 978-3866906983

Abmessungen : 24,8 x 5 x 30,9 cm

79,00 €

Im Buchhandel oder bei Amazon