Klassik des Tages: Die „Amerikanische Suite“ von Antonín Dvořák

Ein Weißkopfseeadler unterwegs in den amerikanischen Weiten. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Antonín Dvořák (1841-1904) war ein tschechischer Komponist. Während seiner Zeit in New York schrieb er seine Amerikanische Suite in A-Dur, Op. 98b, B 190, daraus hier der 1. Satz, Andante con moto.

Von welchen Musikern diese Aufnahme stammt, ist der Redaktion derzeit unbekannt.



Dvořák komponierte die Suite zunächst vom 19. Februar bis 1. März 1894 in A-Dur für Klavier, Op. 98, B. 184. Seine spätere Orchesterfassung gibt dem Werk neue Facetten. Die Orchesterfassung wurde erstmals 1910 gespielt und erst sieben Jahre nach seinem Tod veröffentlicht.

Es ist schwer zu sagen, ob seine musikalischen Motive in diesem Fall mehr von der amerikanischen oder der slawischen Musik angeregt wurden.