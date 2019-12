Musik am Abend: Auld Lang Syne

Auld Lang Syne (dt. „Für die gute alte Zeit“), der Klassiker aus Schottland, gespielt und gesungen vom Sinfonieorchester und Chor des BBC. Der Text basiert auf einer alten Ballade von 1711 Old Long Syne von James Watsom. Robert Burns (1759-1796) ging dieses Stück sehr nahe, auf ihn geht der heute gesungene Text zurück.



Oft wird auch die erste Zeile Should auld acquaintance be forgot „Sollte alte Freundschaft [schon] vergessen sein“ als Titel angegeben.

Im englischen Sprachraum wird das Lied traditionsgemäß zum Abschied und zum Jahreswechsel gesungen, wobei auch den Verstorbenen des zu Ende gegangenen Jahres gedacht wird.

Liedtext: Auld lang syne

Should auld acquaintance be forgot

And never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

and days of auld lang syne?

Ref.: For auld lang syne, my jo

For auld lang syne

We’ll tak’ a cup o’ kindness yet

For auld lang syne

And there’s a hand, my trusty fiere

And gie’s a hand o’ thine

And we’ll tak’ a right gude willie-waught

for auld lang syne.

Deutsche Übersetzung:

Sollte alte Vertrautheit vergessen sein

Und ihrer nicht mehr gedacht werden?

Sollte alte Vertrautheit vergessen sein

und auch die guten alten Zeiten?

Ref: Der alten Zeiten wegen, mein Lieber,

Der alten Zeiten wegen

Lass uns zueinander recht freundlich sein,

Der alten Zeiten wegen.

Und hier ist meine Hand, mein treuer Freund,

Und schlag ein mit der Deinen!

Und dann lass uns einen ordentlichen Schluck nehmen

Der alten Zeiten wegen.