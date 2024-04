Prinzessin von Luxemburg: Shen Yun gibt „Hoffnung auf eine bessere Welt“

„Ich fand es außergewöhnlich“, sagte Prinzessin Anne De Ligne von Luxemburg nach der Vorstellung der chinesischen Künstlergruppe Shen Yun Performing Arts am 2. April in der Arena in Reims, Frankreich, die sie mit ihrem Mann Charles de Fabribeckers besuchte. „Die Aufführung ist für jeden gut geeignet und sie ging sehr tief. Die Worte, die sie uns sagen, sind sehr tiefgründig.“

Shen Yun Performing Arts ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Die Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte chinesische Zivilisation durch Musik und Tanz wiederzubeleben.

Für eine Musikliebhaberin wie sie, in deren Leben Spiritualität einen wichtigen Platz einnimmt, hat die Vorstellung alles gehabt, was sie sich von einer Aufführung wünschen kann.

„Die Choreografie, die Tänzerinnen und Tänzer, die Farben und dann diese Spiritualität, das ist mir wichtig“, sagte sie. Als sich der Vorhang zum ersten Mal hob, atmete sie innerlich auf: „Endlich!“

Die Aufführung von Shen Yun umspannt die 5.000-jährige chinesische Geschichte: „Zu Beginn kommen alle mit einer Mission auf die Erde, und am Ende sehen wir eine neue Welt voller Licht ankommen“, so die Prinzessin.

Hoffnung in der heutigen Welt

De Ligne glaubt fest daran, dass es mehr gibt, als man mit dem bloßen Auge sehen kann – „eine viel höhere, spirituelle Ebene“ – und Shen Yun bringe dies zum Vorschein. „Und das schwingt mit, oder sollte, so hoffe ich, für jeden mitschwingen“, sagte sie.

Die Aufführung beginnt mit einer alten chinesischen Legende, in welcher der Schöpfer zur Erde kommt, um die menschliche Zivilisation zu etablieren. Am Ende der modernen Zeit kehrt die Menschheit zur Güte zurück.

Ich habe es sehr stark gespürt und manchmal kamen auch eine Menge Emotionen hoch, weil mehreres zusammenkam: die Farben, das Licht, die Musik, die großartige Szenerie, die ständige Verbindung mit dem Jenseits, von dem wir etwas bekommen und umgekehrt. Das war außergewöhnlich.“

Sie sagte, sie habe aus der Aufführung Hoffnung für die Zukunft geschöpft. „Die Hoffnung auf eine neue und bessere Welt, aber vor allem auf eine bessere Welt in jedem von uns, richtig?“, so De Ligne. „Und dann der Glaube, dass es da draußen noch andere Dinge gibt.“

Diese Botschaft seien von den zwei Tenören wunderbar zum Ausdruck gebracht worden. „Es war sehr schön, die Tiefe des Ganzen.“

„Es gab Emotionen, Glück und, ich wiederhole, Hoffnung“, sagte sie. „In der heutigen Welt gibt es – trotz vieler nicht so guter Dinge – einige großartige Dinge, und das haben sie hier gezeigt.“

„Wir träumen alle davon, das Göttliche zu erleben“

Ihr Mann, Charles de Fabribeckers, war gleichfalls begeistert: „Großartig. Es war einfach wunderschön, poetisch, und voller Magie“, sagte er. „Wirklich, sehr große Kunst“. Die Flexibilität der Künstler und der Einfallsreichtum der Aufführung seien „bewundernswert“.

Gleichzeitig sagte er in Anspielung auf Programmstücke mit aktuellem Bezug zum heutigen China: Es sei bedauerlich, dass die Chinesen nicht in Freiheit leben könnten. Er lobte den Einsatz der Künstler, das Bewusstsein für die Lage in China zu schärfen. Shen Yun mache „eine mutige Arbeit, […] die wir bewundern und unterstützen“.

Das Publikum sei begeistert gewesen. Die Künstlergruppe habe es geschafft, beim Publikum „Interesse, Empathie und den Wunsch“ zu wecken, dass das chinesische Volk wieder frei und ohne politische Zwänge leben kann.

„Es ist eine Hoffnung, an der, wie ich glaube, viele Menschen teilhaben, weil ihr sie zum Leben erweckt“, sagte er an die Künstler gerichtet.

Der Name „Shen Yun“ bedeutet übersetzt „die Schönheit von tanzenden göttlichen Wesen“. Das sei tatsächlich so, bekräftigte de Fabribeckers.

„Es ist so wunderschön dargestellt, dass wir uns selbst ein wenig von dem, was sie [die Künstler] tun, mitgerissen fühlen“, stellte er fest.

Die dargestellte Spiritualität sei erbaulich und universell, meinte er. „Ich glaube nicht, dass jeder die gleiche Vision vom Göttlichen hat. Aber das, was Sie präsentieren, kann jeder teilen“.

„Sie ist fein, majestätisch und bezieht sich auf die Ewigkeit. Sie ist im Grunde das, wovon wir alle träumen, nämlich das Göttliche zu erleben.“

