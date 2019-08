Am Sonntag, den 25. August, lädt die Bayerische Schlösserverwaltung zum 174. Geburtstag von König Ludwig II. mit einem Sonderprogramm ins Schloss Neuschwanstein. In diesem Jahr steht das Programm unter dem Motto „Ludwigs künstlerische Öfen – Wertvolle Kachelöfen in Neuschwanstein“.

Zu diesem Thema gibt es am Abend zwei Sonderührungen (18:00 und 19:30 Uhr): Der Museumsreferent für das Schloss Neuschwanstein, Dr. Uwe Schatz, erklärt, was es mit den wertvollen Kachelöfen des Königs auf sich hat.

Bereits am Nachmittag liest die Kinderbuchautorin Susanne Weber aus ihrem Buch „Susi und der Mondkönig in Neuschwanstein“ (11:20, 13:20 und 15:20 Uhr, für Kinder von 6 bis 14 Jahren). Im Anschluss entdecken die Kinder mit ihren Familien die Prunkräume sowie die Schlossküche. „Wir wollen die Menschen vor Ort einladen und haben dieses besondere Geburtstagsprogramm für die Anwohner zusammengestellt“, kündigt der Leiter der Schlossverwaltung, Johann Hensel an.

Foto: iStock Jährlich ziehen die Bayerischen Parks und Schlösser fünf Millionen Besucher an, knapp ein Drittel der Gäste entfallen auf Schloss Neuschwanstein.

Mit der Kutsche zur Sonderführung

Die Schlossverwaltung Neuschwanstein bietet den Besuchern der Sonderführungen an diesem Tag zusätzlich einen außergewöhnlichen Service und erspart den Teilnehmern das Warten am Ticketcenter. Wer vorbestellt hat, kann die Einlasskarten bis 20 Minuten vor Beginn an der Information im oberen Schlosshof abholen. (Anmeldeschluss 22. August).

Die Lesungen dauern jeweils 90 Minuten. Kinder zahlen für die Lesung keinen Eintritt, Erwachsene 13 Euro. Für die 60-minütige Führung am Abend zahlen Erwachsene ebenfalls 13 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren erhalten freien Eintritt. Treffpunkt ist für alle Sonderveranstaltungen der obere Schlosshof.

Foto: iStock Treffpunkt zu allen Sonderveranstaltungen ist der obere Schlosshof des Schlosses Neuschwanstein.

Gerne bringen Kutschen die Besucher zu den Sonderveranstaltungen zum Schloss, denn zusätzlich bietet die Schlösserverwaltung ausnahmsweise die Möglichkeit, die Kutschfahrten zu reservieren. Die Auffahrt ist für alle Führungen zu einem Preis von sieben Euro möglich.

Die Abfahrt zum halben Preis ist lediglich für die Teilnehmer der Führungen, die bis 18:00 Uhr begonnen haben, möglich. Besucher der späteren Angebote müssen zu Fuß ins Tal gehen. Wer mit der Kutsche fahren möchte, kann diese bei der Ticketreservierung ebenfalls buchen.

Foto: iStock Mit der Kutsche zum Schloss, Besucher der Sonderveranstaltungen können ausnahmsweise auch die Kutschfahrt reservieren.

Über Schloss Neuschwanstein

Sieben Wochen nach dem Tod König Ludwigs II. wurde Neuschwanstein im Jahr 1886 dem Publikum geöffnet. Nachdem der menschenscheue König die Burg ursprünglich erbaut hatte, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, wurde sein Refugium zum Publikumsmagneten.

Schloss Neuschwanstein gehört heute zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Rund 1,5 Millionen Menschen jährlich besichtigen „die Burg des Märchenkönigs“. Wie kein anderer Bau zeugt das einzigartige Schloss von den Idealen und Sehnsüchten Ludwigs II. Hier flüchtete sich Ludwig II. in eine Traumwelt – die poetische Welt des Mittelalters.

Hinter dem mittelalterlichen Aussehen verbargen sich jedoch Technik und höchster Komfort, die seiner Zeit voraus waren. Somit ist Schloss Neuschwanstein ein bedeutsames Denkmal des Historismus, in dem immer wieder die „Idee der Vollendung“ formuliert wurde, nämlich die historischen Stile nicht etwa zu kopieren, sondern unter Anwendung aller modernen kunsthandwerklichen und technischen Möglichkeiten erst zu vollenden.

Das Schloss König Ludwigs steht unter Obhut der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland. Ihre einzigartigen Ensembles europäischer Architektur, ihre prachtvollen Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen gepaart mit reichhaltiger künstlerischer Ausstattung ziehen jährlich über fünf Millionen Besucher aus aller Welt an. (BSV/ts)