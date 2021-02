„Ich bin ein Alien“ antwortet Musk auf die Frage wie man ein Unternehmen führt

Elon Musk, der CEO von Tesla Motors und SpaceX, ist derzeit der reichste Mann der Welt und leitet mehrere große Unternehmen. Letzte Woche wurde er auf Twitter gefragt, wie er ein erfolgreiches Unternehmen führt. Darauf antwortete er tatsächlich, dass er ein Alien wäre.

Mit einem Vermögen von mehr als 180 Milliarden Dollar löste Elon Musk, 49, im Januar Amazon.com-Gründer Jeff Bezos als reichste Person der Welt ab. Dies geht aus der Liste der Milliardäre des Forbes Magazins hervor.

Weil Musk im mittleren Alter eine Karriere machen konnte, hat ihn der indische Unternehmer Kunal Shah am 11. Februar per Tweet um Rat gebeten.

„Elon Musk könnte am Ende mehr als vier 500-Milliarden-Unternehmen gleichzeitig leiten, und das in einem relativ jungen Alter“, twitterte Shah. Was ich wirklich wissen möchte, ist: Wie macht er das? Wie schafft er den Kontextwechsel? Wie gestaltet er seine Organisation? Es gibt so viele Fragen.“

Elon musk may end up running 4+ 500 billion companies simultaneously at a relatively young age. What I want to really understand: how does he do it? How does he manage context switching? How does he design his Org? So many questions. — Kunal Shah (@kunalb11) February 11, 2021

Nach einer Folgefrage von Shah twitterte Musk eine Antwort: „Ich bin ein Alien.“

I’m an alien — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2021

Die scheinbar scherzhafte Bemerkung von Musk wurde von Internetnutzern kommentiert – immerhin hat er über 46 Millionen Twitter-Follower.

Manche sagten: „Es ist ein offenes Geheimnis.“ Andere kommentierten: „Das wussten wir schon.“ Wieder andere fragten: „Habt ihr deshalb das Raumschiff gebaut, um zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren?“

Als Musk 2017 am World Government Summit in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnahm, dementierte er Gerüchte, er sei ein Alien. Damals sagte er in einem Interview: „Vielleicht sind sie unter uns, ich weiß es nicht. Manche Leute denken, ich sei ein Alien, das ist nicht wahr, das ist nicht real.“

Nun hat Musk seine frühere Behauptung zurückgezogen und äußerte, ein Außerirdischer zu sein. Seine Aussage ließ einige Internetnutzer verwirrt zurück. Sie wünschen sich, dass er klar und verständlich kommuniziert.

Jemand fragte auch, ganz in Musks scherzhaftem Tonfall: „Sie behaupteten, Sie seien kein Alien, aber jetzt machen Sie eine andere Aussage. Was ist also die Wahrheit?“ (aa)

