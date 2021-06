„Vanity Fair“: Gates-Scheidung könnte Affären und unangemessenes Verhalten aufdecken

Foto: Getty Images for Global Citizen

Bill und Melinda Gates auf einer Veranstaltung im April 2021. Foto: Getty Images for Global Citizen

Die Scheidung von Bill und Melinda Gates geht in die nächste Runde. Nach 27 Jahren Ehe erwartet die Öffentlichkeit eine übliche Schlammschlacht zwischen Berühmtheiten, doch neben finanziellen Streitigkeiten verbergen sich andere Faktoren hinter der Fassade der reichen Familie, wie „Vanity Fair“ berichtet.

Bisher hat sich die Scheidung wenig auf den beruflichen Alltag der Firma Microsoft ausgewirkt, die Bill Gates gegründet und 2008 verlassen hatte. Das könnte sich allerdings rasch ändern, da sich ehemalige Mitarbeiter von Microsoft zu Wort gemeldet und Bill Gates „unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz“ vorgeworfen haben. Die Rede ist auch von „romantischen Beziehungen zu Angestellten“, so „Vanity Fair“.

Gates hat jahrelang an seinem „good guy“-Image gearbeitet. Er habe sich für „Umweltschutz eingesetzt und gegen die Hungersnot“ gekämpft. In der Corona-Pandemie stellte er sich an die vorderste Front bei der Forschung der Impfstoffe.

Laut „Vanity Fair“ waren jedoch über die Jahre immer wieder Geschichten aufgetaucht, nach welchen es nicht so einfach sei, mit Bill Gates zu arbeiten. Doch diese Stimmen wurden durch den häufigen Gebrauch von Geheimhaltungsvereinbarungen auf sehr oft unterbunden.

„Für lange Zeit wurde ihnen gesagt, ‚Ihr haben eine Geheimhaltungsvereinbarung. Ihr könnt nicht reden‘“, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter, der eine solche Vereinbarung unterschrieben hatte. Er war sich die ganze Zeit bewusst, dass Gates viele Anwälte zur Verfügung hat. Und „das sind keine netten Anwälte“, fügte die Person hinzu.

„Vanity Fair“ zufolge gab es jahrelang Gerüchte über „unangemessene außereheliche Beziehungen“ von Gates. Bill Gates hätte öfter seine Mitarbeiterinnen zum Dinner einladen wollen, wenn sie mit ihm geschäftlich unterwegs waren. Bill und Melinda haben sich auch so kennengelernt – er der Boss, sie die junge Angestellte.

Obwohl die Frauen sich nicht bedrängt fühlten, das Gleichgewicht der Machtverhältnisse war einfach verschoben. Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, wie sich Bill Gates am Arbeitsplatz verhalten habe, berichten die anonyme Quellen.

Ein Mitarbeiter erzählte, dass Gates manchmal mit einem Mercedes ins Büro kam und eine Stunde später einer seiner Sicherheitsleute mit einem Porsche auftauchte, um ihn abzuholen. „Wir nahmen alle an, dass er dann mit Frauen unterwegs war“, sagte der Mitarbeiter. „Ich wusste, dass es viele außerbetriebliche Treffen gab, die nicht in seinem Kalender standen.“

Laut „Vanity Fair“ ist es unklar, wie viel Melinda Gates vom Verhalten ihres Mannes wusste und wie sehr sie den Gerüchten Glauben schenkte. Die „Times“ berichtete, dass Melinda 2018 unzufrieden damit war, wie ihr Ehemann mit einer Klage wegen sexueller Belästigung gegen seinen langjährigen Vermögensverwalter umging und darauf bestand, externe Ermittler hinzuzuziehen.

Im Jahr 2019, als die Beziehung zwischen ihrem Mann und dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein öffentlich bekannt wurde, beauftragte sie Scheidungsanwälte. (sza)

