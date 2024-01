An die Zeit – von John Milton

An die Zeit

Flieh neidsche Zeit, bis du dein Ziel erreichet,



Beschleunige der Stunden schweren Gang,Des Eile nur dem Schritt des Senkbleis gleichet,Es sättige dich was dein Rachen schlang,Das Eitle, Falsche, denn nur das wird dein,Nur Erdentand und Staub;So wenig ist dein Raub,Und der Verlust so klein.Wirst endlich alles Böse du begraben,Zuletzt die eigne Gier verzehret haben,Dann nahet Ewigkeit mit hohem GrußUnd bringt den unteilbaren Kuss;Und einer Flut gleich wird die Freude steigen,Wenn jedes wahrhaft Gute sich wird zeigen,Das Göttliche hell scheinenUnd Wahrheit, Friede, Liebe sich vereinenUm dessen Thron zu schweben,Zu dem wir uns im Himmelsflug erheben,Ihn anzuschaun durch alle Ewigkeit,Tief unter uns die dunkle Erdenbahn,Ruhn ewig wir, in Sternen angetan,Erhaben über Zufall, Tod und dich, o Zeit.

John Milton (1608-1674)

(Aus dem Englischen von Arthur Schopenhauer)