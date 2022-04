Das Weidenkätzchen – Von Christian Morgenstern

Wir sind ausgeschlagen aus dem Weidenbaum, haben winterüber drin geschlafen, Lieber, in tieftiefem Traum. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Das Weidenkätzchen

Kätzchen ihr der Weide,



wie aus grüner Seide,wie aus grauem Samt!Oh, ihr Silberkätzchen,sagt mir doch ihr Schätzchen,sagt, woher ihr stammt!

Wollens gern dir sagen:

wir sind ausgeschlagen

aus dem Weidenbaum,

haben winterüber

drin geschlafen, Lieber,

in tieftiefem Traum.

In dem dürren Baume,

in tieftiefem Traume

habt geschlafen ihr?

in dem Holz, dem harten,

war, ihr weichen, zarten,

euer Nachtquartier?

Musst dich recht besinnen;

was da träumte drinnen,

waren wir noch nicht,

wie wir jetzt im Kleide

blühn von Samt und Seide

hell im Sonnenlicht.

Nur als wie Gedanken

lagen wir im schlanken

grauen Baumgeäst;

unsichtbare Geister,

die der Weltbaumeister

dort verweilen lässt.

Kätzchen ihr der Weide,

wie aus grauer Seide,

wie aus grauem Samt!

Oh, ihr Silberkätzchen,

ja, nun weiß,

ihr Schätzchen,

ich, woher ihr stammt.

Christian Morgenstern (1871 – 1914)