Die Amseln haben Sonne getrunken … – von Max Dauthendey

In allen Herzen nisten die Amseln... Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Die Amseln haben Sonne getrunken …

Die Amseln haben Sonne getrunken,



Aus allen Gärten strahlen die Lieder,In allen Herzen nisten die Amseln,Und alle Herzen werden zu GärtenUnd blühen wieder.

Nun wachsen der Erde die großen Flügel

Und allen Träumen neues Gefieder,

Alle Menschen werden wie Vögel

Und bauen Nester im Blauen.

Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge

Und rauschen Gesänge zur hohen Sonne,

In allen Seelen badet die Sonne,

Alle Wasser stehen in Flammen,

Frühling bringt Wasser und Feuer

Liebend zusammen.

Max Dauthendey (1867-1918)