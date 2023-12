Die Weihnachtswünsche des kleinen Nimmersatt – von Heinrich Seidel

„Am meisten wünsch´ ich mir ein Pferd

Zum Schaukeln und zum Reiten,



Und eine Rüstung und ein SchwertWie aus den Ritterzeiten.Drei Märchenbücher wünsch´ ich mirUnd Farben auch zum Malen,Und Bilderbogen und PapierUnd Gold- und Silberschalen.

Ein Domino, ein Lottospiel,

Ein Kasperletheater,

Auch einen neuen Peitschenstiel

Vergiß nicht, lieber Vater!

Ein Zelt und sechs Kanonen dann

Und einen neuen Wagen,

Und ein Geschirr mit Schellen dran,

Beim Pferdespiel zu tragen.

Mir fehlt – Ihr wißt es sicherlich –

Gar sehr ein neuer Schlitten,

Und auch um Schlittschuh möchte ich

Noch ganz besonders bitten.

Und weiße Tiere auch, von Holz,

Und farbige von Pappe,

Und einen Helm und Federn stolz

Und eine neue Mappe.

Ein Perspektiv, ein Zootrop,

´ne magische Laterne,

Ein Brennglas, ein Kaleidoskop –

Dies alles hätt´ ich gerne.

Auch einen großen Tannenbaum,

Dran hundert Lichter glänzen,

Mit Marzipan und Zuckerschaum

Und Schokoladenkränzen.

Doch dünkt dies alles Euch zu viel,

Und wollt Ihr daraus wählen,

So könnte wohl der Peitschenstiel

Und auch die Mappe fehlen.“

Als Hänschen so gesprochen hat,

Sieht man die Eltern lachen:

„Was willst du, kleiner Nimmersatt,

Mit all den vielen Sachen?!“

„Wer so viel wünscht“ – der Vater spricht´s –

„Bekommt auch nicht ein Achtel!

Der kriegt ein ganz klein wenig Nichts

In einer Dreierschachtel!“

Heinrich Seidel (1842-1906)