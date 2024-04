Frühlings Ankunft – von Hoffmann von Fallersleben

Frühlings Ankunft

Grüner Schimmer spielet wieder



Drüben über Wies‘ und Feld.Frohe Hoffnung senkt sich niederAuf die stumme trübe Welt.Ja, nach langen WinterleidenKehrt der Frühling uns zurück,Will die Welt in Freude kleiden,Will uns bringen neues Glück.

Seht, ein Schmetterling als Bote

Zieht einher in Frühlingstracht,

Meldet uns, dass alles Tote

Nun zum Leben auferwacht.

Nur die Veilchen schüchtern wagen

Aufzuschau’n zum Sonnenschein;

Ist es doch, als ob sie fragen:

»Sollt‘ es denn schon Frühling sein?«

Seht, wie sich die Lerchen schwingen

In das blaue Himmelszelt!

Wie sie schwirren, wie sie singen

Über uns herab ins Feld!

Alles Leid entflieht auf Erden

Vor des Frühlings Freud‘ und Lust –

Nun, so soll’s auch Frühling werden,

Frühling auch in unsrer Brust!

Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)