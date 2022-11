Fürchte dich nicht – Von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Fürchte dich nicht

Und dann gehe ich



immer tiefer in mich hinein.Ich fürchte mich nicht,bin ich auch allein.Ich lasse den Ärger fallen,die Wünsche, die Sorgen,ich verschiebe sie unbedenklichauf morgen,bis hinter allen Wundenich schließlich dochden Ort gefunden,an dem mein Herzmit deinem vereint,an dem in ewiger Stillemir ein Feuer scheint,das den Kelch in mirmit Liebe füllt,mit Geduld und Ruhebis er vor Freudeüberquilltund eine innere Stimme spricht:„Fürchte dich nicht,du sollst in diesem LebenLiebe und Freude geben“

Renate Lilge-Stodieck

Aus „Sein – Die Kunst des Annehmens“