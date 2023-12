Knecht Ruprecht – von Theodor Storm

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Knecht Ruprecht

Habt guten Abend, alt und jung,

Bin allen wohl bekannt genung.

Von drauß‘ vom Walde komm ich her;

Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den Tannenspitzen

Sah ich goldene Lichtlein sitzen;

Und droben aus dem Himmelstor

Sah mit großen Augen das Christkind hervor;

Und wie ich so strolcht‘ durch den finstern Tann,

Da rief’s mich mit heller Stimme an:

»Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell,

Hebe die Beine und spute dich schnell!

Die Kerzen fangen zu brennen an,

Das Himmelstor ist aufgetan,

Alt‘ und Junge sollen nun

Von der Jagd des Lebens einmal ruhn;

Und morgen flieg ich hinab zur Erden,

Denn es soll wieder Weihnachten werden!

So geh denn rasch von Haus zu Haus,

Such mir die guten Kinder aus,

Damit ich ihrer mag gedenken,

Mit schönen Sachen sie mag beschenken.«

Ich sprach: »O lieber Herre Christ,

Meine Reise fast zu Ende ist;

Ich soll nur noch in diese Stadt,

Wo’s eitel gute Kinder hat.«

– »Hast denn das Säcklein auch bei dir?«

Ich sprach: »Das Säcklein, das ist hier:

Denn Äpfel, Nuß und Mandelkern

Essen fromme Kinder gern.«

– »Hast denn die Rute auch bei dir?«

Ich sprach: »Die Rute, die ist hier;

Doch für die Kinder nur, die schlechten,

Die trifft sie auf den Teil, den rechten.«

Christkindlein sprach: »So ist es recht;

So geh mit Gott, mein treuer Knecht!«

Von drauß‘ vom Walde komm ich her;

Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!

Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find!

Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind?

Theodor Storm (1817-1888)