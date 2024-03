Meine Lust – von Auguste Kurs

Meine Lust

Ich hab‘ meine Lust an dem frischen Grün,



An dem Flüstern und Rauschen der Blätter,An der duftigen Blumen Sprossen und Blüh’n,An der Lerche hellem Geschmetter.

Ich hab‘ meine Lust an der Sonne Glanz,

An der Sterne lichtem Gefunkel,

An der plaudernden Wellen flüchtigem Tanz

In des Waldes schattigem Dunkel.

Ich hab‘ meine Lust an des Zephyrs Hauch,

An des Taues perlendem Segen,

An dem Brausen des Meeres, dem Donner auch,

An dem Sturm und dem strömenden Regen.

Ich hab‘ meine Lust an der ganzen Natur,

An des Himmels Pracht und der Erden –

So hüt‘ ich mich still vor den Menschen nur,

Um nimmermehr traurig zu werden.

Auguste Kurs (1815-1892)