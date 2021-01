Nebel – Von Nikolaus Lenau

Nimm fort, was mich so traurig macht, auch die Vergangenheit! Foto: Thomas Warnack/dpa/dpa

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Nebel

Du, trüber Nebel, hüllest mir

Das Tal mit seinem Fluß,

Den Berg mit seinem Waldrevier

Und jeden Sonnengruß.

Nimm fort in deine graue Nacht

Die Erde weit und breit!

Nimm fort, was mich so traurig macht,

Auch die Vergangenheit!

Nikolaus Lenau (1802 – 1850)