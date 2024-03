Zitat aus „Faust“ – von Johann Wolfgang von Goethe

Faust:

Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,



So sei es gleich um mich getan!Kannst du mich schmeichelnd je belügen,Daß ich mir selbst gefallen mag,Kannst du mich mit Genuß betrügen –Das sei für mich der letzte Tag!Die Wette biet ich!

Mephistopheles:

Topp!

Faust:

Und Schlag auf Schlag!

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Dann mag die Totenglocke schallen,

Dann bist du deines Dienstes frei,

Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,

Es sei die Zeit für mich vorbei!“

Faust I, Studierzimmer 2

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)