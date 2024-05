US-Schauspielerin Meryl Streep in Cannes mit Jubel begrüßt

Streep, die ein langärmeliges weißes Wickelkleid mit Schleppe trug, sollte am Abend eine Goldene Ehrenpalme für ihr Lebenswerk bekommen.

Zu den Gästen, die vor den traditionell in Smoking und Fliege gekleideten Fotografen posierten, zählten auch der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer, das Model Heidi Klum in einem gebauschten roten Kleid, der französische Fotograf Raymond Depardon und der Filmhund Messi, der als Maskottchen des diesjährigen Festivals gilt. Der französische Schauspieler Philippe Torreton zeigte sich mit einer gelben Schleife am Revers, einem Zeichen der Solidarität mit den israelischen Geiseln.

Das Festival steht einmal mehr im Zeichen der MeToo-Debatte über sexuelle Gewalt in der Kinowelt. Kurz vor Beginn des Festivals hatten zahlreiche Prominente und Betroffene in Frankreich mangelnde Konsequenzen bei sexueller Gewalt und anhaltendes Leugnen des Problems angeprangert.

Zu den 22 Filmen im Wettbewerb um die Goldene Palme zählen der Science-Fiction-Film „Megalopolis“ von US-Altmeister Francis Ford Coppola und der britische Film „Bird“ mit dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski. Neu in Cannes ist in diesem Jahr ein Wettbewerb für sogenannte immersive Werke, die Techniken wie virtuelle Realität verwenden. (afp)