„Es war ein Augenöffner“ – Vorsitzender einer internationalen Holdinggesellschaft

„Es hat mich positiv überrascht. Das habe ich nicht erwartet. Ehrlich gesagt, bewundere ich die Darsteller und besonders den Regisseur, was er zustande gebracht hat“, sagte Shafik Gabr nach einer Vorstellung von Shen Yun Performing Arts im Eventim Apollo Theater in London am 26. Januar.

Gabr ist Vorsitzender und Geschäftsführer der ARTOC-Gruppe, einer internationalen Holdinggesellschaft.

„Ich denke, der Schlüssel ist, Bewusstsein und historische Bedeutung im Rahmen von Mitgefühl und Werten zu schaffen.“

Die Arbeit des künstlerischen Leiters von Shen Yun und die patentierte digitale Kulisse hätten ihn besonders beeindruckt.

„Er hat eine unglaubliche Arbeit geleistet, indem er Realität und Animation miteinander verbindet. Ich finde das wunderschön, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen“, sagte Gabr. Mit der animierten Bühnenleinwand kann der Schauplatz des Geschehens im Handumdrehen verändert werden.

Shen Yun hat seinen Sitz in New York und widmet sich der Wiederbelebung von 5.000 Jahren chinesischer Zivilisation – dem China vor dem Kommunismus.

Für Gabr, der bereits über 120 Länder der Welt bereist hat, war die Aufführung „ein Augenöffner“. In China war er bisher nur einmal, durch die Aufführung habe er jedoch eine ganz andere Sichtweise auf das Land gewonnen.

„Shen Yun vermittelt eine Botschaft über China und seine Geschichte, die wir so nicht kennen“, sagte er. Gabr selbst stammt aus Ägypten. Insofern sind ihm alte Kulturen und Traditionen nicht fremd. Die Einblicke in Chinas Geschichte fand er äußerst lehrreich.

„Die Geschichten sind sehr aufschlussreich. Sie schaffen Bewusstsein […] und sie sind ausgesprochen ansprechend gemacht und sehr inspirierend. Ich habe das sehr genossen.“ Kultur sei das Herzstück einer Zivilisation und solle daher viel mehr miteinander geteilt werden.

Die ganze Aufführung und die vielen talentierten jungen Künstler haben einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. „Es gibt vieles, was ich von der Aufführung mitnehme, aber das Wichtigste ist, dass ich diesen jungen Künstlern viel Erfolg wünsche“, sagte er.

Politikberater: „Ich schätze die Rückkehr zu den Wurzeln“

Für Politikberater und Vordenker Steve Yates, der chinesische Geschichte und Literatur studiert hat, ist am 26. Januar die chinesische Kultur wieder zu neuem Leben erwacht. Er besuchte mit seiner Frau die Aufführung im Kennedy Center Opera House in Washington, D.C.

„Das ist das China, das ich studiert habe“, sagte Yates, der fließend Mandarin spricht und mehrere Beraterposten im Bereich der nationalen Sicherheit bekleidet hat.

„Es war eine sehr interessante Aufführung. Die Tanzschritte waren einfach unglaublich, weil es offensichtlich um viel Technik geht, und allein die Choreografie war schon erstaunlich“, sagte Yates weiter.

Yates ist Gründungsmitglied der Beraterfirma D.C. International Advisory und Senior Fellow und Vorsitzender der China Policy Initiative bei der Denkfabrik America First Policy Institute. Früher war er Präsident von „Radio Free Asia“.

„Ich schätze die Rückkehr zu den Wurzeln, die Rückkehr zur Vergangenheit. Es ist auch faktisch richtig, denn die Kommunistische Partei Chinas steht nicht für eine Kontinuität mit Chinas Geschichte. Sie ist ein Fremdkörper in einer ansonsten langen und, wie ich finde, ehrenwerten Tradition.“

„Einfach wohltuend“

Yates sah die Hauptbotschaft der Aufführung ausgedrückt in den Werten Wahrheit, Mitgefühl und Nachsicht und darin, Menschen zu Wohlwollen und Freundlichkeit zu ermutigen.

„Es erinnerte mich an einiges, was ich zuvor in der klassischen chinesischen Literatur las“, sagte er. Es sei viele Jahre her, dass er das studiert habe. „Die Intonation und den Rhythmus von all dem zu hören, und diese Erzählform ist für mich einfach wohltuend.“

Seine Frau, die im Verteidigungssektor beschäftigt ist, wollte eigentlich schon seit ein paar Jahren zu Shen Yun. „Ich habe immer wieder gesagt: ‚Ich möchte hingehen, ich will hingehen'“, sagte sie. „Mir hat es unglaublich gut gefallen. Es war wirklich außergewöhnlich und wunderschön.“

„Es live zu sehen, war unglaublich – die Farben, der Prunk, das Schauspiel, einfach die ganzen Bewegungen“, sagte Michelle Yates. „Ich habe bei einigen Bewegungen und Szenen Gänsehaut bekommen.“

Das sagen deutsche Zuschauer über Shen Yun

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern in Europa mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mülheim a. d. Ruhr 28. Feb.–2. März Frankfurt a. Main 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketverkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.ShenYun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Shen Yun’s London Performance Leaves CEO in Awe of Chinese History“ und „Think Tank Leader: Shen Yun Represents the True China“. (deutsche Bearbeitung nh)