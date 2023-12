Adam Driver scherzt im US-TV: „Wokeness hat Han Solo getötet“

Star-Wars-Darsteller Adam Driver gab in einem Sketch der „Saturday Night Live“ (SNL) Comedy-Show scherzhaft der „Wokeness“ die Schuld am Tod des Helden Han Solo in der letzten Trilogie der Filmserie.

Ich möchte, dass die Leute aufhören, mich auf der Straße anzusprechen und zu sagen: ‚Du hast Han Solo umgebracht‘. Ich habe Han Solo nicht getötet, Wokeness hat Han Solo getötet“, sagte Driver in der SNL-Folge vom Samstag, 9. Dezember.

Der Schauspieler machte diese Bemerkungen, während er Klavier spielte und einen Brief mit Weihnachtswünschen an den Weihnachtsmann vortrug.

Han Solos umstrittener Tod

Der Witz war eine Anspielung auf seine Rolle als Kylo Ren in dem Star-Wars-Film „Das Erwachen der Macht“.

In der siebten Episode der Filmreihe tötete Bösewicht Kylo Ren Han Solo (gespielt von Harrison Ford). Diese Wendung ist in der Fangemeinde umstritten.

In der Episode wird klar, dass Kylo Ren der Sohn von Han Solo und Prinzessin Leia Organa (gespielt von Carrie Fisher) ist, der von der dunklen Seite der Macht verführt wurde.

In dem Glauben an das Gute in seinem Sohn wagt Han Solo einen Versuch, mit Kylo Ren zu sprechen, wobei er dann von diesem ermordet wird.

Jahrelange Belästigungen

In einem kürzlich geführten Interview mit dem Fernsehsender CNN hatte Driver das Problem bereits angesprochen, dass er wegen der Szene belästigt wird.

Irgendjemand erinnert mich nahezu täglich daran […]. Früher war es mehr, aber jetzt ist es ungefähr einmal im Monat, dass mich jemand daran erinnert, dass ich Han Solo getötet habe.“

Trotz der Tragweite der Szene sei es nicht schwer gewesen, diese zu drehen.

Harrison war so großzügig und rücksichtsvoll, und für mich war das ein großartiger Moment am Set, auch wenn es sein Tod war“, sagte er.

Driver erläuterte nicht näher, was er damit meinte, als er sagte, dass „Wokeness“ Han Solo getötet habe.

Woke-Agenda schadet Disney

Walt Disney kaufte im Jahr 2012 Lucasfilm und erwarb damit alle Rechte an Star Wars. Das Unternehmen geriet in den letzten Jahren zunehmend wegen seiner progressiven Agenda unter Druck. Gleichzeitig brachen die Einspielergebnisse ein.

Das letzte Mal, als ein Disney-Film mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielte, war „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ im Jahr 2019. In diesem Jahr wurden sieben von neun Hollywood-Filmen, die mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz weltweit erzielten, von Disney produziert. Doch seitdem läuft es nicht gerade gut für das Unternehmen.

Letztes Jahr entpuppten sich die Animationsfilme „Strange World“ und „Lightyear“ als Flops. In diesem Jahr ließen nur „Elemental“ und der Actionfilm „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ die Kasse klingeln.

Disneys andere Filmangebote in diesem Jahr wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ und die Horrorkomödie „Geistervilla“ waren Misserfolge.

Auch „The Marvels“ und „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, beides Filme aus der MCU-Filmreihe, und die Realverfilmung des Zeichentrickklassikers „Arielle, die Meerjungfrau“, erfüllten die Erwartungen an den Kinokassen nicht.

Disney-Chef erteilt Woke-Agenda Absage

Disney-CEO Bob Iger sagte Ende letzten Monats, er werde es nicht länger dulden, dass bei Filmen die Vermittlung von Botschaften Vorrang vor dem Erzählen von Geschichten habe.

Die Filmemacher haben aus den Augen verloren, was ihr oberstes Ziel sein muss“, sagte er laut dem Nachrichtensender CNBC. „Wir müssen in erster Linie unterhalten. Es geht nicht um Botschaften.“

„Ich mag es, wenn man Unterhaltung mit positiven Botschaften verbinden und einen guten Einfluss auf die Welt haben kann. Fantastisch. Aber das sollte nicht das Ziel sein“, erklärte er.

„Seit ich zurück bin, habe ich hart daran gearbeitet, die kreative Gemeinschaft, also unsere Partner und unsere Mitarbeiter, an dieses Ziel zu erinnern. Etwas anderes werde ich nicht tolerieren.“ Iger verließ Disney im Jahr 2022 kurzzeitig für elf Monate.

Kurseinbrüche um mehr als 50 Prozent

In einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde räumte das Unternehmen ein, dass seine Ausrichtung auf soziale Ziele und Umweltfragen sich „negativ auf die Rentabilität“ auswirkten, weil diese keine ausreichende Akzeptanz bei den Verbrauchern fänden.

Nachdem die Disney-Aktien im März 2021 einen Höchststand von etwa 197 US-Dollar erreicht hatten, sind sie bis zum 8. Dezember auf etwa 92 Dollar gefallen, was einem Rückgang von etwa 53 Prozent entspricht.

Der Rechtswissenschaftler Jonathan Turley wies kürzlich in einem Kommentar in der Zeitung „The Hill“ darauf hin, dass Disney, das einst eine „unangreifbare und verbindende Marke“ war, nun von vielen Kunden negativ mit Aktivismus assoziiert würde.

Die Frage ist das Gleichgewicht und das Ausmaß der politischen und sozialen Agenda. Disneys Produkte werden jetzt von vielen Konservativen mit Scheinheiligkeit und den ständigen Versuchen, Kinder zu indoktrinieren, in Verbindung gebracht“, schrieb er.

Musk greift Disney-CEO scharf an

Elon Musk griff Disney-CEO Iger scharf an, nachdem das Unternehmen die Werbung auf seiner Social-Media-Plattform X zurückgezogen hatte.

Er sollte sofort gefeuert werden. Walt Disney dreht sich im Grab um angesichts dessen, was Bob seinem Unternehmen angetan hat“, schrieb Musk in einem X-Post vom 7. Dezember.

In einer Folge der Animationsserie „South-Park“ vom Oktober mit dem Titel „Joining the Panderverse“ wurden Disney-Führungskräfte dafür verspottet, dass sie die Diversität in Filmserien wie Star Wars vorantreiben.

Die Episode zielte speziell auf die Leiterin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ab, die für die jüngste Star-Wars-Trilogie sowie alle Star-Wars-Serien auf Disney+ verantwortlich war.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “‘Wokeness Killed Han Solo,’ Adam Driver Jokes in SNL Skit“. (deutsche Bearbeitung nh)