Julia Nissen ist eine Bloggerin und hat ein sehr interessantes Betätigungsfeld. Denn die junge Frau vermittelt Treckerfahren an Stadtkinder. Unter dem Hashtag #BlaBlaTrecker gibt es eine tolle Mitfahrzentrale. So sollen auch Stadtkinder die Möglichkeit haben, auf einem Traktor – oder eben „Trecker“ – mitfahren zu können.

„Die Muttis, deren Kinder mitmachen wollen, schreiben mich an. Ebenso die […] Landwirte, die Bock darauf haben“, sagt Julia Nissen in einem Interview. Sie sortiert dann Angebot und Nachfrage nach Postleitzahlen und wenn alles zusammenpasst, stellt sie den Kontakt her. „Entweder als Gruppe bei Instagram oder per E-Mail“, erklärt Julia.

Traktor-Erlebnis für Stadtkinder

Die Idee dazu entstand kurzfristig. Julias Mann Volker wurde von seinem Patenkind gefragt, ob er ihn mal auf eine Fahrt mit dem Trecker mitnehmen würde. „Na klar“, sagte Volker.

Nach der Fahrt über Feld fragte der kleine Junge, warum denn nicht alle Kinder Trecker fahren dürfen. Julia und Volker waren ratlos, aber sie fanden die Idee klasse. „Und weil ich unter meinen Followern genug Muttis und genug Landwirte habe, habe ich einfach mal angeboten, zu vermitteln“, sagte Julia.

Julia und Volker rechneten mit einer Handvoll Fahrten, vielleicht auch zehn. Inzwischen hat Julia mit #BlaBlaTrecker doch schon knapp 100 Fahrten vermittelt.

Wichtig ist ihr dabei, dass Menschen sich wieder näher kommen und miteinander sprechen. Erlebte Ereignisse sind zudem nachhaltiger, als stundenlange Vorträge. „Viele Mütter schicken mir Bilder nach dem Besuch und bedanken sich wie toll alles war. Andere schicken mir lange Sprachnachrichten“, erzählt Julia.

„Erlebnisgutscheine“ für ländlichen Events

Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs plant Julia BlaBlaTrecker zu erweitern. Auf der nächsten Stufe sollen auch Eltern sollen vom Event mitnehmen. Es soll ein bisschen sein wie „Jochen Schweizer“ – nur eben für ländliche Events.

Geplant ist nicht nur Treckerfahren zu vermitteln. Auch das Kochen mit einer Landfrau oder ein Tag im Stall soll Teil des Programms werden. Anfragen dafür habe sie schon bekommen. (cs)