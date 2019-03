Saubere Arbeit: Border Collie Welpe Rocky treibt Schafherde in Küche des Besitzers

Als Schäferhund hat Rocky, ein sieben Monate alte Border Collie aus Großbritannien, alles richtig gemacht … Der Welpe trieb die kleine Herde aus neun Schafen auf den Hof seiner Besitzerin. Diese befand sich zu dieser Zeit nichts ahnend in der Küche des Familienhauses. Doch anstatt die Schafe in den Stall zu treiben, führte Rocky sie alle ins Haus. Ja, genauso wie Sie jetzt muss Rockys Frauchen auch geschaut haben.

Eine Welpe namens Rocky sorgt für Chaos

Was anfänglich so lustig war, wurde zu einem kleinen Chaos im trauten Heim. Denn zum Leidwesen der ahnungslosen Besitzerin Rosalyn Edwards begannen die neun nervösen Schafe im Haus ihr Geschäft zu verrichten. „Ich fand es damals lustig, aber dann gab es überall eine Menge Pipi, Kot und Schlamm“, sagte die Besitzerin von Rocky. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich alles aufgeräumt habe.“

Die dreifache Mutter erklärte auch, wie es zu dieser Unordnung kommen konnte: „Mein Sohn und mein Mann waren auf das Feld hinausgegangen. Dabei ließen sie das Tor ungeachtet offen. Rocky hat die Chance genutzt und holte die Schafe vom Feld und brachte sie in unser Haus.“

Rosalyn war gerade in der Küche, als sie merkwürdige Geräusche hörte: „Ich war in der Küche und hörte ein Geräusch. Ich drehte mich um und plötzlich standen da Schafe in meinem Haus. Es waren etwa neun von ihnen. Ich nahm die Kinder mit in ein anderes Zimmer und versuchte dann, die Schafe hinauszuführen.“

Zusammen mit ihrem Mann Andrew führt Rosalyn eine kleine Farm in Devon, England.

Sightseeing-Tour durch das Haus

In einem Video zeichnete Rosalyn die verrückte Aktion von Rocky auf und postete es wenig später auf ihren Facebook-Account. Man kann gut hören, wie sie versucht, die Schafe wieder nach draußen zu scheuchen. Doch das war keine leichte Aufgabe, denn die Schafe wanderten durch das Haus und schleppten Schlamm und Dreck, wohin sie auch gingen.

„Nachdem sie sich gut umgesehen haben, gingen sie endlich über die Veranda nach draußen“, so Rockys Frauchen. Trotz des Chaos ist Rosalyn dennoch stolz auf Rocky und die Bemühungen des eifrigen Schäferhundwelpen. „Rocky sah mit sich selbst sehr zufrieden aus, aber er wird mehr Training brauchen.“

„Das ist das erste Mal, dass er so etwas tat. Er war schon einmal mit den Schafen unterwegs, aber diesmal war das Tor offen“, sagte Rosalyn. „Die Kinder fanden es auch ziemlich lustig. Freunde und Familie haben alle die gleiche Art von Reaktion gezeigt. Jeder hat gesagt, dass er nicht glauben kann, was Rocky da tat.“