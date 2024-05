Drogen in Bananenkisten versteckt: Millionenfund in Niedersachsen

Angestellte eines Fruchthandels in Hildesheim entdeckten zuvor Mitte April ungewöhnliche Pakete in einem Karton einer großen Bananenlieferung, die für Filialen einer Lebensmittelkette bestimmt war, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Freitag in Hannover mitteilte.

Die Lieferung stammte demnach aus Kolumbien und war mit einem Containerschiff über den Hamburger Hafen importiert worden. Beamte der Zollfahndung, des LKA und der Polizei durchsuchten drei Tage lang mehrere tausend Kisten Bananen und beschlagnahmten insgesamt 185 Pakete mit etwa 190 Kilogramm Kokain. Die Drogen hatten demnach einen illegalen Straßenverkaufswert von rund sechs Millionen Euro.

Eine Woche später wurden in mehreren Filialen der betreffenden Lebensmittelkette im Raum Berlin-Brandenburg weitere Kokainpakete im größeren Umfang gefunden. Die Polizeibehörden in Niedersachsen und Brandenburg prüfen derzeit mögliche Tatzusammenhänge. (afp)