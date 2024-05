Auf fünf Kontinenten Publikum verzaubert: Shen Yun schließt Welttournee 2024 ab

In Stamford, Connecticut, hob sich am 12. Mai für die Shen-Yun-Welttournee 2024 zum letzen Mal der Vorhang. Im deutschsprachigen Raum war dies bereits am 11. Mai im österreichischen Graz. Dort gab eine der Shen-Yun-Gruppen in drei Tagen vier Vorstellungen, alle ausverkauft, teilweise schon seit Februar.

So fand eine äußerst erfolgreiche Welttournee 2024 ihren Abschluss. Rund um die Welt war das Publikum voll des Lobes und der Anerkennung für die herausragenden Leistungen von Shen Yun Performing Arts und deren Kunst, die Menschen tief im Herzen zu berühren.

US-Senator Roger Marshall sah die Vorstellung in Washington, D.C., und kam zu dem Schluss, Shen Yun sei „eines vom Schönsten, was ich je in meinem Leben gesehen habe.“

„Die Kostüme – die Gelb-, Türkis- und Grüntöne – so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen“, schwärmte er.

Der U.S.-Abgeordnete für New York Pat Ryan ist der Überzeugung, dass die Aufführungen von Shen Yun auf der ganzen Welt, in jedem Land zu sehen sein sollten. „Es war eine unglaubliche Show und eine Ehre, hier zu sein“, sagte Ryan im Interview, nachdem er Shen Yun am 2. Februar im Kennedy Center Opera House in Washington gesehen hatte.

Ebenso begeistert waren die österreichische Landtagsabgeordnete der Steiermark Sandra Krautwaschl und ihr Ehemann Peter Rabensteiner. „Unglaublich, ich bin sehr beeindruckt, ich habe es noch nie gesehen vorher und es war wirklich in jeder Hinsicht beeindruckend. Die Farben, die Akrobatik, alles was man durch die Musik spürt, auch die Animationen in ihrem Zusammenspiel [mit dem Tanz] – wirklich sehr beeindruckend“, äußerte sich die Landespolitikerin. Beide empfehlen Shen Yun in jedem Fall weiter.

„Magisch“ und „bewegend“

Für BBC-Moderator Mark Irvine, der Shen Yun zum ersten Mal in Glasgow, Schottland, sah, war die Aufführung „himmlisch“ und „kulturell anregend“.

„Man spürt die Schönheit, die Emotionen, die Leidenschaft – die Leidenschaft für das, was auf der Bühne passiert – und den kulturellen Stolz“, sagte er. „Ich bin total verliebt in die Bewegung, in die Farbe, das Flair. Es ist einfach exquisit … Eleganz in Person.“

Die Saison 2024 war die bisher umfangreichste Tournee von Shen Yun. Die Künstler debütierten im Laufe der Saison weltweit in 21 neuen Städten. Shen Yun Performing Arts erhöhte somit seine Reichweite und ermöglichte es einem neuen und vielfältigen Publikum, in den Genuss der diesjährigen Inszenierung zu kommen.

Diese wurde insgesamt von den acht Ensembles in über 50 europäischen Städten, in 43 US-Bundesstaaten, vier kanadischen Provinzen, in Mexiko und Brasilien, sowie in 23 Städten Asiens, Australiens und Neuseelands gezeigt.

Hiroshi Yano, ein japanischer Firmeninhaber, sah Shen Yun in Kyoto, nachdem ein tödliches Erdbeben sein Land heimgesucht hatte. Ihm sei die Vergänglichkeit des Lebens zutiefst bewusst, sagte er, doch habe die Aufführung ihm Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben.

„Als ich Shen Yun sah, hatte ich das Gefühl, dass ich in der Dunkelheit und Ratlosigkeit Hoffnung und Licht sehen konnte. Das ist für die Menschen von heute sehr wichtig“, ist sich Hiroshi Yano sicher. „Für uns ist es jetzt wirklich wichtig, eine solche Aufführung zu sehen und daraus Kraft zu schöpfen.“

In Taipeh sah Chang Chun-hung, ehemaliger hochrangiger Politiker Taiwans, Shen Yun bereits zum dritten Mal. Er habe die Essenz von Shen Yun in sich aufgenommen und glaube, dass „die wahre Wirkung der Aufführung gerade erst beginnt“.

„Es wird nicht nur China retten, sondern die ganze Welt. Ich bewundere es wirklich“, sagte er. „Ich hatte nie die Gelegenheit, sie [die Künstler] zu treffen, aber wenn ich die Chance hätte, würde ich mich gezwungen fühlen, in vielen Angelegenheiten ihren Rat einzuholen.“

Laut der Website von Shen Yun Performing Arts sind die Künstler für ihre hervorragende Technik und ihre ausdrucksstarken Bewegungen bekannt und verfügen über eine umfassende Ausbildung im klassischen chinesischen Tanz , einer alten Kunstform, die Jahrtausende zurückreicht. Kein Wunder, dass der chinesische Name Shen Yun übersetzt „die Schönheit tanzender göttlicher Wesen“ bedeutet.

Der britische Tänzer, Regisseur, Choreograf und Schauspieler Wayne Sleep war durch und durch beeindruckt. Als ehemaliges Mitglied der britischen klassischen Ballettkompanie The Royal Ballet ist ihm das Metier vertraut. „Viele Schritte, die wir machen, die Wendesprünge und die Streckungen – ich dachte, das käme traditionell aus dem russischen Ballett. Aber wir haben heute Abend erfahren, dass diese Sprünge und Drehungen ihren Ursprung in China haben“, sagte Sleep.

„Es war hervorragend – ohne jeden Fehler. Woher bekommen sie all diese Leute? Alle mit so ausdrucksstarken Bewegungen, und wenn sie eine Passage beendet haben, geht es fließend zur nächsten Bewegung, sodass es nie stillsteht“, beschreibt er anerkennend.

„Und das mit 20, 30 Leuten auf der Bühne zu schaffen, dass sie alle zum nächsten Schritt übergehen … Ich wünschte, sie würden dies beim Royal Ballet öfter so aufführen. Es war einzigartig und etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe.“

Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Fernsehproduzent Joshua Bennett bewunderte die auf Geschichten basierenden Tänze von Shen Yun und lobte gleichzeitig die hervorragende Qualität der Aufführungen

„Die Geschichten werden visuell über Bilder erzählt. Und ich denke, die Tatsache, dass sie [die Künstler] das Publikum zum Lachen brachten, zeigt, dass das Publikum es wirklich genossen hat und die Geschichten angekommen sind. Die Ideen in den Tänzen und die Geschichten waren für die Menschen zugänglich“, sagte Bennett, nachdem er Shen Yun am 27. April im New Jersey Performing Arts Center gesehen hatte.

„Ich fand die Synchronizität der Tänzer und die Kostüme wirklich wunderschön. Und die Art und Weise, wie sie sich förmlich fließend bewegten – das alles in Kombination war wirklich etwas Besonderes.“

Philip Lieberman, Vorstandsmitglied des National Ballet of Canada, wies neben dem Talent der Künstler auch auf die tiefe Bedeutung der Aufführungen von Shen Yun hin.

„Die Botschaft, die Shen Yun in die Welt bringt, ist eine Botschaft der Ganzheitlichkeit. [Sie erzählt] von etwas Größerem, das uns alle zusammenbringt. Das brauchen wir jetzt“, sagte er, nachdem er Shen Yun am 6. April im Four Seasons Centre in Toronto gesehen hatte.

Jindrich Ullrich, Gründer und leitender Manager eines Marktforschungsunternehmens in der Tschechischen Republik, sagte, er habe seine Kinder zur Shen Yun-Aufführung mitgebracht, damit „sie mit eigenen Augen sehen oder ein wenig davon erleben können, was derzeit im kommunistischen China passiert.“

„Sie [die Künstler] geben nicht auf und kämpfen immer noch gegen [den Kommunismus]. Der Kommunismus ist ein Krebsgeschwür und man muss weiter dagegen ankämpfen. Ich glaube, dass das Gute, wie wir es in der Show sehen, am Ende immer siegen wird“, ist er sich sicher.

Nach dem Besuch einer Shen-Yun-Aufführung in Paris, Frankreich, äußerte Finanzdirektorin Karine Havas ähnliche Gefühle.

„Mit den beeindruckenden Salti und Überschlagstechniken, den vielen Farben und dem strahlenden Leuchten war die Show an sich schon etwas ganz Besonderes“, sagte Havas.

„Aber es gibt auch eine tiefe Botschaft, die man verstehen kann, eine, die ich vor der Show nicht erwartet hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kraftvoll sein würde – so voller Bedeutung und Schönheit.“

In São Paulo, Brasilien, lobte Célia Leão, Bildungsministerin der Gemeinde Jaguariúna und ehemalige Kongressabgeordnete, die Schönheit und wörtlich „Perfektion von Shen Yun“.

„Es ist unglaublich schön, zart, sanft und dennoch kraftvoll ausgeführt – und mutig. Das Spektakel überzeugt uns davon, dass alles möglich ist“, sagte Frau Leão, die Shen Yun am 5. Mai im Bradesco Teatro sah.

Die kanadische Abgeordnete Marilyn Gladu sagte, Shen Yuns Darstellung der traditionellen Kultur könne eine Quelle des Stolzes für das chinesische Volk sein. „Es war großartig, eine Aufführung zu sehen, die Gott ehrt“, sagte sie und beschrieb das Abschlusstanzstück, in dem der Schöpfer vom Himmel herabsteigt, um die Menschheit vor der Zerstörung zu retten. „Die Menschen sind heute sehr gestresst und haben viele psychische Probleme. Ein bisschen mehr Meditation, ein bisschen mehr Freundlichkeit zueinander – all diese guten Dinge werden uns meiner Meinung nach helfen, an einen besseren Ort zu gelangen“, fügte Frau Gladu hinzu. Wenn Sie [Shen Yun ] noch nicht gesehen haben, müssen Sie es sich anschauen. Es ist etwas, das Sie nie vergessen werden.“