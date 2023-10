Ex-US-Präsident Carter feiert 99. Geburtstag

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat am Sonntag seinen 99. Geburtstag gefeiert. Aus aller Welt erreichten den Demokraten, der zuhause palliativ versorgt wird, zahlreiche Glückwünsche.

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat am Sonntag seinen 99. Geburtstag gefeiert. Aus aller Welt erreichten den Demokraten, der zuhause palliativ versorgt wird, mehr als 15.000 Glückwünsche, wie das Carter Center in Atlanta mitteilte. Auf dem Rasen des Weißen Hauses in Washington wurde ein riesiger Holzkuchen mit 39 Kerzen für den 39. Präsidenten der USA aufgestellt.

„Ich bewundere dich für deine unglaubliche Integrität, deinen Charakter und deine Entschlossenheit“, erklärte US-Präsident Joe Biden in einer Videobotschaft, die auf X (vormals Twitter) veröffentlicht wurde. „Gott liebt dich, alles Gute zum Geburtstag, mein Freund.“

Der 99 Jahre alte Demokrat war von 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten. 1982 gründete Carter seine Nichtregierungsorganisation Carter Center, die sich unter anderem für friedliche Konfliktlösungen in aller Welt einsetzt. 2002 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Er ist der älteste lebende Ex-Präsident der USA und wohnt mit seiner 96-jährigen Ehefrau Rosalynn in Plains im US-Bundesstaat Georgia. Vergangenes Wochenende hatte sich der ehemalige Erdnussfarmer gemeinsam mit seiner an Demenz leidenden Frau beim Plains Peanut Festival gezeigt – sie saßen auf der Rückbank eines Cabrios und nahmen an der Parade teil. (afp)