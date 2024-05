Köln: Dreijährige im Bürgerpark vermisst

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Köln nach einem vermissten dreijährigen Mädchen. Am Samstagmorgen fehlte bereits mehr als zwölf Stunden jede Spur von dem Kind. Es war am Freitagabend mit seiner Tante im Bürgerpark spazieren, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Dort verlor die Frau das Mädchen aus den Augen. „Wir suchen großflächig nach dem Kind“, sagte der Sprecher weiter. Bislang sei die Suche jedoch ohne Ergebnis geblieben.

Das Mädchen war nach den Angaben mit seinen Eltern aus Kassel in Köln bei Verwandten zu Besuch. „Die Familie des Kindes ist in Köln vollkommen ortsfremd, so dass keinerlei Anlaufadressen vorliegen“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten suchen auch mit Hunden und der Wasserschutzpolizei. „Wir ziehen jetzt am Morgen noch weitere Kräfte zusammen“, sagte der Sprecher weiter. Der Bürgerpark sei gestern Abend „sehr gut gefüllt“ gewesen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Der Fall erinnert an ein vermisstes Kind in Niedersachsen. Dort ist seit dem 22. April der sechsjährige Arian vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass der autistische Junge sein Zuhause selbstständig verließ. Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. (dpa)