Schwer verletzt: Vier Kinder fallen durch Sporthallendach

Vier Kinder sind in Remshalden in der Region Stuttgart durch das Dach einer Sporthalle gefallen und schwer verletzt worden. Sie seien vermutlich beim Spielen durch das Oberlicht des Daches gestürzt – etwa sieben Meter in die Tiefe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Nach dem Unglück im Rems-Murr-Kreis am Samstagabend seien die Kinder mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht worden. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. (dpa/red)