„Robin Hood“-Baum illegal gefällt: Zwei Männer in England angeklagt

Dem 38-jährigen Daniel G. und dem 31-jährigen Adam C. werde überdies Sachbeschädigung am neben dem Baum verlaufenden römischen Hadrianswall vorgeworfen, erklärte die Strafverfolgungsbehörde Crown Prosecution Service (CPS) am Dienstag. Die beiden Männer müssen demnach am 15. Mai vor Gericht in Newcastle erscheinen.

Die Platane stand mehr als 200 Jahre lang 60 Kilometer westlich von Newcastle im Nordosten Englands. Sie war in einer stürmischen Nacht im September 2023 offenbar vorsätzlich gefällt worden, die Baumkrone lag teils auf dem Hadrianswall.

Wegen ihrer beeindruckenden Lage am Rande der römischen Grenzbefestigung war der Baum die Kulisse für eine zentrale Szene im Film „Robin Hood“ mit Kevin Costner von 1991. Derzeit wird geprüft, ob der Baum aus dem Stumpf oder aus seinen Samen nachwachsen kann. (afp)