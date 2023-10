Ärzte berichten von ungeklärten psychischen Symptomen nach COVID-19-Impfung

Nachdem Ärzte gesundheitliche Verschlechterungen und psychische Symptome im Anschluss an COVID-19-Impfungen beobachtet hatten, mehren sich die Fragen nach einem möglichen Zusammenhang.

Dr. Patrick William Slater, ein 60-jähriger Neurootologe aus den USA, betrieb vor seiner Erkrankung eine Vollzeitpraxis. Doch alles änderte sich im Oktober 2021. Bei Dr. Slater wurde eine zerebelläre Ataxie diagnostiziert, eine komplexe neurologische Störung, die motorische Funktionen beeinträchtigt. Das Alltagsleben, wie das Essen oder der Gang zur Toilette, wurde für ihn zu einer enormen Herausforderung, die er nur mit Unterstützung bewältigen konnte.

Die Ataxie wurde medikamentös behandelt. Doch für eine weitere, schwerwiegende Beeinträchtigung war es schwierig, eine passende Behandlung zu finden: Er litt wiederholt an schweren Panikattacken. Diese Anfälle von tiefer Angst plagten ihn fast jede Nacht. In einem Interview mit The Epoch Times sagte Dr. Slater, dass er oft mit Selbstmordgedanken kämpfte.

Auffällig war für Dr. Slater das zeitliche Zusammenfallen seiner Symptome mit den COVID-19-Impfungen. Nachdem er die zweite Dosis erhalten hatte, traten die ersten Symptome auf. Ein schwerwiegenderer Symptomausbruch folgte seiner dritten Dosis.

Die medizinische Gemeinschaft konnte bisher keine schlüssige Erklärung für Dr. Slaters Zustand finden. Seine Laborwerte waren unauffällig, und sowohl Neurologen als auch Psychiater führten seine Symptome auf Angstzustände zurück. Doch für Dr. Slater selbst besteht ein klarer Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 und seinen gesundheitlichen Problemen. „Nach der Auffrischungsimpfung bestand für mich kein Zweifel mehr“, äußerte er fest entschlossen.

Zunahme ungewöhnlicher psychischer Störungen

Mit Beginn der COVID-Impfkampagne Ende 2020 berichteten einige Mediziner über einen Anstieg ungewöhnlicher psychischer Störungen.

Die Psychiaterin Dr. Amanda McDonald beobachtete eine verstärkte psychische Destabilisierung unter ihren bisher stabilen Patienten. Diese zeigten häufiger verheerende oder neue psychische Symptome.

„Ich konnte mir das Phänomen nicht erklären“, berichtete Dr. McDonald The Epoch Times. „Normalerweise sind meine Patienten konstant stabil.“ Doch viele von ihnen suchten sie unvermittelt mit Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzuständen in ihrer Praxis auf – und dies ohne nachvollziehbaren Grund.

Obwohl sie bei einigen die Medikation intensivierte oder zusätzliche Arzneimittel verschrieb, zeigte dies kaum Effekte.

Ein häufiges Symptom, das Dr. McDonald identifizierte, waren atypische Panikattacken, die sich so intensiv anfühlen, als erlebe man einen Herzinfarkt. Diese setzten oft unvermittelt am Abend ein und intensivierten sich bis zur Nacht. Im Gegensatz dazu treten konventionelle Panikattacken zu beliebigen Tageszeiten auf, haben oftmals konkrete Auslöser und können gut behandelt werden, wenn Patienten den Auslösern entgehen.

Nach über einem Jahr intensiver Beobachtung ihrer Patienten kam Dr. McDonald zu der Überlegung, dass die COVID-19-Impfungen mit den psychischen Beschwerden in Zusammenhang stehen könnten.

„Als die Pandemie begann, betreute ich bereits eine mir gut bekannte Patientengruppe. Bei dieser Gruppe stellte ich besondere Veränderungen fest“, ergänzte Dr. McDonald.

Dr. Diane Counce, Neurologin und Neuroradiologin, bemerkte ebenfalls eine steigende Anzahl von schweren Angstzuständen und Stimmungsverschlechterungen.

„Viele berichten auch von einer veränderten Persönlichkeit“, teilte sie The Epoch Times mit. Wenn Familienmitglieder einen Patienten vorstellten, sagten sie oft: „Er ist einfach nicht mehr derselbe.“

Der Krankenpfleger Scott Marsland, der in der Leading Edge Clinic bereits Hunderte von Long-COVID- und impfgeschädigten Patienten betreut hat, bestätigte, dass überwältigende Angst, Depressionen und Schlaflosigkeit zu den dominantesten Symptomen zählen, auf die er stieß. Einige Patienten zeigten darüber hinaus Halluzinationen und Suizidalität.

Psychische Fälle nach der COVID-19-Impfung

Im Gegensatz zu Nebenwirkungen wie beispielsweise Myokarditis gibt es keine schlüssigen Beweise dafür, dass COVID-19-Impfungen psychische Krankheiten verursachen. Es gibt jedoch Berichte und Fallstudien, die COVID-19-Impfstoffe mit psychischen Symptomen in Verbindung bringen, einschließlich Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken, Psychosen und Selbstmord.

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist eine Selbstberichterstattungsdatenbank, die gemeinsam vom US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der US Food and Drug Administration (FDA) verwaltet wird. Sie dient dazu, frühzeitig vor möglichen Nebenwirkungen zu warnen. VAERS hat über 9.400 Fälle von Angstzuständen und 1.600 Fälle von Depressionen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen dokumentiert. Weiterhin gibt es 1.500 Meldungen von Panikattacken, über 1.100 Fälle von Halluzinationen und 975 Fälle von Reizbarkeit.

Psychose

Unter Psychose versteht man sowohl Halluzinationen als auch Paranoia. Es wurden akute Episoden nach der Impfung in Fallstudien berichtet.

In Brasilien entwickelte eine zuvor gesunde Frau Ende 30 innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des mRNA COVID-19-Impfstoffs eine therapieresistente Psychose. Sie war aggressiv, hatte unstrukturierte Gedanken und glaubte, im Krankenhaus verfolgt zu werden. Ärzte behandelten sie mit Antipsychotika und Stimmungsstabilisatoren, aber nach vier Monaten Krankenhausaufenthalt hatte sich nur ihr Verhalten verbessert. Ihre Psychose blieb bestehen.

In Taiwan wurde ein 15-jähriger Junge ins Krankenhaus gebracht, weil er sehr unruhig war, seine Arme und Beine unkontrolliert ausstreckte und schrie. Dies geschah zwei Tage nach seiner zweiten Pfizer-Impfdosis. Er zeigte im Krankenhaus seltsame Verhaltensweisen, darunter häufiges Aufsetzen und Hinlegen mit Gebärden, als würde er im Bett beten. Ihm wurden Antipsychotika verschrieben, aber das Verhalten hielt über einen Monat nach der Entlassung an.

Die Ärzte setzten ihn dann auf eine Steroidtherapie. Steroide wirken entzündungshemmend und können ein überaktives Immunsystem beruhigen. Die Symptome des Jungen verbesserten sich.

In Indien entwickelte ein 17-jähriges Mädchen nach Erhalt eines inaktiven COVID-19-Impfstoffs innerhalb von 48 Stunden eine Psychose. Sie wurde unruhig und misstrauisch, sprach mit sich selbst und litt einen Monat lang an Schlaflosigkeit. Sie hatte keine neurologischen Anomalien, und alle ihre Labortests, einschließlich eines COVID-19-Tests, waren normal. Zwei Wochen nach der Verabreichung von psychoaktiven Medikamenten verschwanden ihre Symptome.

Das schnelle Auftreten von Symptomen nach der Impfung, das Ausschließen anderer wahrscheinlicher Ursachen und das Fehlen einer genetischen Prädisposition „deuten darauf hin, dass das psychische Ereignis möglicherweise mit dem Impfstoff in Zusammenhang steht“, schrieben Forscher des All India Institute of Medical Sciences und des District Hospital in ihrem Bericht.

Es wurden auch Fälle von Psychosen berichtet, die mehrere Tage, Wochen und Monate anhielten.

Suizide und Suizidalität

Laut React19, einer gemeinnützigen Interessenvertretung für Menschen mit postvaccinalen Symptomen, besteht für Menschen mit Impfschäden in manchen Fällen ein Suizidrisiko. Es ist dabei jedoch oft schwer zu definieren, ob Menschen aufgrund der belastenden Nebenwirkungen suizidal werden oder aufgrund einer primären physiologischen Reaktion auf den Impfstoff.

Eine Überprüfung des CDC von Todesfällen nach Pfizer-Impfungen ergab 14 Todesfälle unter geimpften Jugendlichen, von denen zwei durch Suizid starben, aus unbekannten Gründen.

Eine Studie mit 250 Zahnarztpersonalprobanden in Pakistan ergab, dass fast 12 Prozent einige Tage nach der Impfung suizidale Gedanken hatten. Rund 1 Prozent hatte jeden Tag Selbstmordgedanken.

Fallstudien identifizierten einen türkischen Mann Ende 50 ohne vorherige psychische Erkrankung, der aufgrund eines Selbstmordversuchs drei Tage nach Erhalt einer zweiten Dosis in die Notaufnahme kam. Er war reizbar, litt an Schlaflosigkeit und sprach mit sich selbst.

Der Fall eines japanischen Mannes wurde von Ärzten der Wakayama Medical University detailliert beschrieben. Er fühlte sich nach der ersten Auffrischungsimpfung müde und entwickelte nach der vierten Dosis leichte Kopfschmerzen und ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Vier Tage nach der Impfung wurde er jedoch sehr gesprächig, mit Größenwahn, „sagte, dass er beim Pferderennen 2 Milliarden Yen gewonnen hatte“. Er zeigte auch emotionale Instabilität, wie zum Beispiel das Weinen bei dem Satz ‚Jeder würde glücklich sein‘“. Der Neurologe, den er aufsuchte, fand keine neurologischen Störungen, wie mögliche Gehirnhautentzündung, noch Anzeichen einer Infektion. Über eine Woche nach der Impfung sprang er aus dem zweiten Stock seines Hauses und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus zurückgebracht.

Die Selbstmordfälle sind in den USA seit Beginn der Pandemie gestiegen. Im Jahr 2020 meldete das CDC knapp 46.000 Suizide. Die Anzahl stieg im Jahr 2021 auf über 48.000 und im Jahr 2022 starben fast 50.000 Menschen durch Suizid. Während Pandemiebeschränkungen sowie Lockdowns und Long-COVID mit Suiziden in Verbindung gebracht wurden, gibt es derzeit keine Studien, die einen Anstieg der Suizidraten mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung bringen.

Überschneidungen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Psychische Symptome können sich auch mit kognitiven Beeinträchtigungen überschneiden, wie beispielsweise einer Demenz. Demenz kann Symptome wie Depressionen hervorrufen.

Dr. McDonald behandelte eine geimpfte Patientin, die eine demenzähnliche Depression entwickelt hatte. Die Patientin war trotz ihres hohen Alters von über 90 Jahren sehr selbstständig und lebte allein. Nach Erhalt der Auffrischungsimpfung wurde bei ihr Demenz diagnostiziert, und sie wurde in einem Pflegeheim untergebracht.

Die Einnahme von Ivermectin kehrte ihre Symptome um.

Neurologen, wie Dr. Suzanne Gazda, äußern Bedenken hinsichtlich nicht erkannter Impfnebenwirkungen. „Es gibt so viele Menschen, die gar nicht realisieren, dass sie Nebenwirkungen haben.“

Dr. Gazda leitet eine integrative Praxis, in der tausende Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen betreut werden. Viele dieser Patienten berichten über Anzeichen von Gedächtnisproblemen, die mit psychischen Symptomen einhergehen.

Dr. Counce betreut auch geimpfte Patienten, die Anzeichen von Gehirnschrumpfung (Hirnatrophie) zeigten. Bei einem dieser Patienten schrumpfte insbesondere der Hippocampus, was zu Gedächtnisproblemen und Veränderungen der Persönlichkeit führte.

Dr. Counce kam zu dem Schluss, dass eine Schrumpfung des Hippocampus – dem Gedächtnisbereich des Gehirns – darauf hinweisen könnte, dass auch das benachbarte limbische System, welches für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, in ähnlicher Weise beeinträchtigt sein könnte.

Mögliche Ursachen und weitere Fallbeispiele

Aber wie genau kann eine Impfung zu einer Veränderung des geistigen Zustands und der Persönlichkeit einer Person führen?

Laut Ärzten, die sowohl langfristige Beschwerden nach der Impfung als auch nach COVID-Erkrankungen behandeln, sind die beiden Zustände in ihren Symptomen recht ähnlich.

Sowohl das COVID-19-Virus als auch die Impfstoffe setzen die Patienten dem viralen Spike-Protein aus, das Entzündungen verursachen kann. Depression ist die am häufigsten mit Entzündungen assoziierte neurologische Krankheit, wobei auch bipolare Störung, Schizophrenie und Angstzustände in diesem Kontext stehen.

Die mRNA-Technologie ist seit Jahren im Fokus der Forschung. Dr. Aruna Tummala, eine ganzheitliche Psychiaterin, betonte gegenüber The Epoch Times, dass insbesondere mRNA-Impfstoffe nachweislich hochentzündlich sind.

Dr. McDonald stellte fest, dass entzündungshemmende Medikamente und Therapeutika, wie Ivermectin, Hydroxychloroquin und Hyperbare Sauerstofftherapie oft dabei helfen, die Stimmung der Patienten zu stabilisieren.

Sie verschrieb Ivermectin für ihre psychischen Patienten, die nach der Impfung destabilisiert waren, und sah eine deutliche Verbesserung.

Als Ärztin, die Hunderte von Impfgeschädigten und Langzeit-COVID-Patienten behandelt hatte, bekam sie eines Tages selbst Langzeit-COVID nach einer Infektion. Sie erwachte mit unerklärlichen negativen Gedanken. „Ich legte mich in eine hyperbare Maschine [Hyperbare Sauerstofftherapie]“, erinnerte sie sich, und 10 Minuten später waren „meine Stimmungssymptome verschwunden“.

Blutgerinnung, oft ausgelöst durch das Spike-Protein, beeinträchtigt die Sauerstoffzufuhr zum Gewebe und beschleunigt dessen Alterungsprozess. Im Gehirn kann eine solche Gerinnung kognitive Störungen sowie Symptome wie Angst, Depressionen und Psychosen hervorrufen, da die Neuronen unter Stress geraten und Schaden nehmen.

Dr. Counce hatte einen Patienten, der über Angstzustände, erektile Dysfunktion und Sehstörungen berichtete. Nach der Einnahme von Medikamenten gegen seine erektile Dysfunktion (Vasodilatatoren, die das Blutvolumen erhöhen), verbesserten sich seine Sehprobleme. Als er erkannte, dass der Patient Mikrogerinnsel hatte, setzte Dr. Counce ihn auf Aspirin und Nattokinase und erlangte positive Effekte.

Das Spike-Protein kann auch direkt das Gehirn schädigen, was möglicherweise zu einer Störung der Gehirnaktivität und folglich zu psychischen Problemen führt.

Es kann auch in Immunzellen eindringen und sie dazu veranlassen, Histamin freizusetzen. Histamin kann in das Gehirn gelangen und an den Nervenenden zu Reizungen oder Entzündungen führen.

Entzündungen des Nervengewebes im Gehirn können laut Studien das Risiko von Selbstmordgedanken erhöhen.

Infektionen mit bestimmten Viren wurden auch mit geistiger Beeinträchtigung in Verbindung gebracht. Das COVID-19-Virus und sein Spike-Protein haben gezeigt, dass sie antike virale Gene in unserem Körper reaktivieren können.

Diese Gene werden als Human Endogene Retroviren, auch bekannt als HERVs, bezeichnet, sagte Dr. Adonis Sfera, der Psychiater ist. HERVs sind eine Familie von Viren innerhalb des menschlichen Genoms.

Die Aktivierung von HERVs wird mit psychischen Symptomen wie Schizophrenie in Verbindung gebracht.

Das Spike-Protein kann auch das Epstein-Barr-Virus (EBV) reaktivieren. EBV-Infektionen werden ebenfalls mit Psychosen in Verbindung gebracht.

—

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Psychosis, Panic Attacks, Hallucinations: Bizarre Psychiatric Cases Among the COVID Vaccinated“ (Deutsche Bearbeitung kr)