CDC-Daten: Schutz vor Hospitalisierung fiel nach Booster-Impfung innerhalb von 120 Tagen gegen null

Eine bivalente Impfung erhöhte den Schutz vor einer Hospitalisierung aufgrund COVID-19 kurzzeitig. Nach 120 Tagen war die Schutzwirkung jedoch bereits gegen null gesunken, wie aus CDC-Daten vom September 2022 bis August 2023 hervorgeht.

Gemäß den neuesten Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC hat der Schutz des zweifachen COVID-19-Impfstoffs für ein geringeres Risiko von Krankenhausaufenthalten rasch nachgelassen. Die vorliegenden Daten decken den Zeitraum von September 2022 bis August 2023 ab.

Nach Anwendung des angepassten bivalenten Impfstoffs sei der Schutz vor Hospitalisierung im Vergleich zur ungeimpften Kontrollgruppe zunächst auf 61 Prozent gestiegen, wie aus den Erhebungen des VISION-Netzwerks hervorgeht. Jedoch zeigte sich ein deutlicher Rückgang dieses Wertes innerhalb von 60 bis 119 Tagen auf dann nur noch 15 Prozent. Nach mehr als 120 Tagen ermittelten die Forscher einen Wert von minus einem Prozent, so die Analysen des CDC, die dem Beratungsausschuss des CDC für Impfpraktiken am 12. September präsentiert wurden.

Die Daten zeigten zudem, dass der Schutzgrad gegen eine Hospitalisierung des früher verwendeten einfachen Impfstoffs bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit intaktem Immunsystem bei 15 Prozent lag.

Für die Altersgruppe der über 65-Jährigen mit einem intakten Immunsystem gestaltete sich der Schutzverlauf etwas stabiler: Hier lag der Ausgangsschutz bei 67 Prozent. Dieser senkte sich in einem mittleren Zeitraum auf 53 Prozent ab und verharrte nach Überstehen der 120-Tage-Marke noch bei 28 Prozent. Dabei ist auch interessant, dass Erwachsene mit einem geschwächten Immunsystem zu Beginn einen Schutz von 31 Prozent durch den zweifachen Impfstoff verzeichneten. Dieser Wert kletterte innerhalb von 60 bis 119 Tagen auf 40 Prozent. Nach nur mehr als 120 Tagen fiel er jedoch wieder auf einen Wert von 12 Prozent ab.

Das VISION-Netzwerk besteht aus Einrichtungen in elf US-Bundesstaaten, die klinische Labor- und Impfdaten bereitstellen. Darunter befinden sich renommierte Forschungsinstitute wie das Regenstrief Institute in Indiana und die University of Colorado in Denver.

Ähnliche Zahlen aus anderem CDC-Datennetzwerk

Daten aus einem anderen CDC-Netzwerk zeigten ebenso, dass der Schutz der bivalenten Impfstoffe für ein geringeres Risiko von Krankenhausaufenthalten rasch nachließ. Es handelt sich dabei um das Netzwerk „Investigating Respiratory Viruses in the Acutely ill“ (Untersuchung von Atemwegsviren bei akut Erkrankten, kurz IVY).

Dabei zeigte sich, dass bei immunkompetenten Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren der Schutz durch die ersten Dosen bei lediglich 20 Prozent lag. Ein bivalenter Booster erhöhte diesen auf 43 Prozent. Doch nach 90 Tagen sank der Schutz dann wieder auf 17 Prozent.

Für immunkompetente Erwachsene im Alter von 65 und älter war der Schutz durch die erstmaligen Dosen nur bei einem Prozent angesiedelt. Ein bivalenter Booster steigerte den Schutz auf 53 Prozent. Nach 90 Tagen stürzte der Schutz auf 10 Prozent ab.

Bei immungeschwächten Erwachsenen blieb der Schutz nach einer zweifachen Impfung höher. Er begann bei 55 Prozent und lag nach 90 Tagen bei 43 Prozent.

Die Daten betreffen den Zeitraum vom 8. September 2022 bis zum 31. Mai 2023. Das IVY-Netzwerk umfasst 25 Standorte. Darunter befindet sich das University of Miami Medical Center in Florida und die Cleveland Clinic im US-Bundesstaat Ohio.

Daten zu Kleinkindern

Daten des VISION-Netzwerks zu Kleinkindern zeigten, dass der Schutz durch die früheren Impfstoffe zur Vermeidung von Notaufnahme- und dringenden Arztbesuchen 60 Tage nach einer Moderna-Impfung auf 24 Prozent und 60 Tage nach einer Pfizer-Impfung auf 16 Prozent gesunken war.

Eine zweifache Dosis erhöhte den Schutz 14 Tage danach auf 61 Prozent. Für die Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren wurden keine Langzeitdaten bereitgestellt. Diese Zahlen betreffen den Zeitraum vom 24. Dezember 2022 bis zum 17. Juni 2023.

„Die Wirksamkeitsschätzungen zeigten einen Rückgang“, räumte Dr. Ruth Link-Gelles von CDC auf der Sitzung des Beratungsausschusses ein. Dennoch würden sie einen „zusätzlichen Nutzen“ darstellen. Sie wies jedoch darauf hin, dass die Auffrischungsimpfungen bei jungen Erwachsenen nur in geringem Maße in Anspruch genommen wurden. Zudem hätten die Schätzungen große Schwankungen gezeigt.

Neue Impfstoffe seit September

Die angepassten bivalenten Impfstoffe wurden von der CDC im Herbst 2022 auf der Grundlage von Tierversuchen zugelassen und empfohlen. Diese Impfungen ersetzten damit die ursprünglichen Impfungen, die gegen den Wuhan-Stamm gerichtet waren. Die bivalenten Impfstoffe enthalten sowohl Komponenten der Wuhan- als auch der Omikron-Varianten.

Bei dem Treffen am 12. September sollten die CDC-Berater erörtern, welche Bevölkerungsgruppen die nächste Runde von Impfungen erhalten sollten. Die erneut angepassten Impfstoffe hat die US-Arzneimittelbehörde (FDA) am 11. September zugelassen. Während die FDA über die Freigabe von Impfstoffen entscheidet, legt die CDC fest, welche Bevölkerungsgruppen sie erhalten sollen.

In den zum Entscheid gehörenden Vermerken der FDA wurde auf Folgendes hingewiesen: Zwischen der Zeit nach der Impfung und der Impfwirksamkeit gebe es „scheinbar eine umgekehrte Beziehung, sodass die Wirksamkeit des zweifachen COVID-19-Impfstoffs gegen Omikron-Subvarianten mit der Zeit abnimmt“.

Die neuen Impfungen zielen auf XBB.1.5 – eine Omikron-Subvariante – ab. Diese Subvariante wurde größtenteils bereits durch andere Stämme wie zum Beispiel EG.5 verdrängt. Die FDA-Beamten erklärten, dass sie jedoch aufgrund von Studien mit früheren Formulierungen und Tierversuchen davon ausgehen würden, dass die Impfungen wirksam seien.

Die EU-Kommission hat den von Moderna entwickelten und an Spikevax XBB.1.5 angepassten COVID-19-Impfstoff kürzlich ebenso zugelassen. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission (STIKO) den neuen zugelassenen mRNA-Impfstoff von Pfizer und BioNTech am 18. September offiziell empfohlen, wie Epoch Times berichtete.

Der Inhalt ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Bivalent Booster Protection Against Hospitalization Drops to Near-Zero: CDC Data“ (Deutsche Bearbeitung il).