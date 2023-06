Die unsichtbare Bedrohung: Wie man das Herz vor Elektro-Smog schützt

Von Computern bis hin zu Handys: Die elektromagnetischen Frequenzen, die diese Geräte abgeben, könnten laut Studien potenzielle Herzschäden auslösen. Laut Experten gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Herz auch in der hochtechnologischen Welt zu schützen.

Elektrische Geräte und hochtechnologische Ausrüstungen sind allgegenwärtig in unserer heutigen Gesellschaft. Sie erleichtern das Leben auf vielfältige Weise, doch jüngste Forschungen deuten darauf hin, dass sie auch Schaden an unserem Herzen verursachen können. Dabei zeigen sich Zusammenhänge zwischen schwerwiegenden Erkrankungen und der stark zunehmenden Menge an elektromagnetischem „Smog“.

Elektromagnetische Frequenzstrahlung…