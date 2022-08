Vergesslichkeit oder Konzentrationsstörungen können gelindert werden – mit den richtigen Nahrungsmitteln.

Viele Menschen, die sich von COVID-19 erholt haben, leiden immer noch unter mehr oder weniger starken Symptomen wie „Gehirnnebel“ (Benommenheit), Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und langsamer Reaktionszeit. Huang Shumin, ein taiwanischer Ernährungsberater am Nantou-Krankenhaus des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt, empfiehlt, mehr der folgenden Lebensmittel zu essen, um die Gesundheit des Gehirns wiederherzustellen.

1. Fisch

Fische wie Makrele, Lachs und Saibling sind reich an Fettsäuren, DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure). Diese Elemente sind für das Funktionieren des Gehirns sehr wichtig. Der menschliche Körper kann DHA und EPA nicht selbst synthetisieren. Diese Fettsäuren haben die Wirkung, das Gehirn zu aktivieren, das Gedächtnis und die Konzentration zu verbessern und Demenz vorzubeugen.

2. Nüsse

Walnüsse, Mandeln, Cashews usw. sind ebenfalls reich an Linolensäure, die zur Bildung von EPA und DHA beiträgt. Darüber hinaus sind Nüsse reich an einer Vielzahl von Vitaminen wie Vitamin E, B1, B2 und B6, die antioxidative Eigenschaften haben. Sie beugen der Alterung des Gehirns vor, fördern die Verdauung, verbessern die Haut, lindern Schlaflosigkeit, senken den Blutdruck, schützen die Blutgefäße und bieten weitere gesundheitliche Vorteile.

3. Beeren

Beeren enthalten viel Vitamin C, das die Gehirnzellen für die Synthese von Acetylcholin, dem für das Gedächtnis zuständigen Neurotransmitter, benötigen. Cranberrys sind reich an Antioxidantien, die Schäden durch freie Radikale verringern und die Alterung verzögern können.

4. Pilze

Pilze enthalten ein einzigartiges Antioxidans, das das Gehirn schützen kann. Studien haben ergeben, dass je mehr Pilze man isst, desto besser ist die Leistung bei einem Test zum kritischen Denken und desto geringer ist die Häufigkeit von leichten kognitiven Beeinträchtigungen.

Darüber hinaus sind Pilze reich an Ballaststoffen, Vitaminen der B-Gruppe und Mineralien, die das Immunsystem stärken, Krebs vorbeugen, den Cholesterinspiegel senken und die Degeneration des Gehirns verzögern.

5. Schalentiere

Schalentiere sind reich an Zink, das im Vergleich zu anderen Organen des menschlichen Körpers in der höchsten Konzentration im Gehirn vorkommt. Es ist wichtig für die Nervenfunktion, unterstützt das Nervenwachstum, fördert die Wundheilung und verbessert das Gedächtnis. Außerdem stimuliert es nachweislich die Proteinproduktion und das Wachstum der Gehirnzellen.

6. Sojabohnen

Sojabohnen sind reich an Eiweiß und enthalten mehr als ein Dutzend Aminosäuren, darunter 9 essenzielle Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann. Zudem sind sie reich an Lecithin. Lecithin wird im Körper in Acetylcholin umgewandelt, einen der wichtigsten Neurotransmitter im Gehirn, der für das erfolgreiche Funktionieren des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten erforderlich ist.

Die in Soja enthaltenen Proteine können die Erregungs- und Hemmungsfunktionen der Großhirnrinde steigern und dazu beitragen, Frustration und Depressionen abzubauen. Daher kann der Verzehr von mehr Sojalebensmitteln wie Sojamilch, Tofu, Yuba, frischen Sojabohnen und getrockneten Sojabohnen dazu beitragen, die Gehirnfunktion wiederherzustellen und zu verbessern.

7. Gemüse

Grünes Blattgemüse ist reich an Vitamin E und Folsäure. Vitamin E kann die Alterung des Gehirns verzögern, und Folsäure trägt zur Verbesserung des Gedächtnisses bei. Tomaten, Kürbis und Karotten sind reich an Antioxidantien, die zur Erhaltung der Vitalität des Gehirns beitragen können. Blumenkohl und Brokkoli enthalten Cholin, eine Vorstufe des Neurotransmitters Acetylcholin, der für die Erregbarkeit der Gehirnzellen und die Verbesserung der kognitiven Funktionen und des Gedächtnisses verantwortlich ist.

8. Brauner Reis

Der Nährwert von braunem Reis ist viel höher als der von weißem Reis. Brauner Reis enthält eine Vielzahl von Vitaminen, wie z. B. Vitamin B2, B3 und B6, die für die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten des Gehirns unerlässlich sind. Das im braunen Reis enthaltene Eiweiß und Kalzium können das Gedächtnis verbessern und die Gehirnfunktion wiederherstellen.

Darüber hinaus kann das im braunen Reis enthaltene Inositol den geistigen Zustand ausgleichen, und der im gekeimten braunen Reis enthaltene Neurotransmitter Aminobuttersäure hat eine beruhigende Wirkung auf Unruhe, Stress und Angst.

