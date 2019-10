Gesundheit » Kulinaria Eine Anleitung: Fermentieren für Jedermann

Fermentiertes ist in aller Munde, mit gutem Recht: Die prickelnd-raffinierten Aromen verfeinern jedes Gericht. In Gläsern, Onggi-Töpfen und anderen Gärgefäßen gären die Gemüse still vor sich hin. Durch Fermentation kann die Speisekammer zu einem Farberlebnis werden.