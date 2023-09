Energie des Lebens: Wie Qi Ihr Wohlbefinden steigern kann

Vitalität aus der Luft und Nahrung: So wirkt Qi in Ihrem Körper. Foto: iStock

Was genau ist Qi, diese schwer fassbare vitale Energie, die in der traditionellen chinesischen Medizin so zentral ist? Ein Arzt der chinesischen Medizin entschlüsselt dieses uralte Konzept.

Häufig wird Qi als eine Art Lebensenergie oder Atem betrachtet, der allen Lebewesen Vitalität verleiht. Diese Konzeption kann für viele Menschen im Westen schwer greifbar sein.

Zur Erforschung des Geheimnisses des Qi gab Dr. Jingduan Yang, ein Arzt der fünften Generation für traditionelle chinesische Medizin und Gründer des Yang Instituts für Integrative Medizin, fachkundig Auskunft.

Dr. Yang, was versteht man unter Qi in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM)?

Ich denke, die erste Hürde für Menschen, Qi zu verstehen, ist die Sprachbarriere. Da es aus dem antiken chinesischen Sprachraum kommt und auf Chinesisch ausgedrückt wird, ist es schwierig, es in andere Sprachen zu übersetzen.

Um das Konzept von Qi wirklich zu erfassen, ist es hilfreich, sich das chinesische Schriftzeichen dafür anzuschauen. Dieses Zeichen kombiniert zwei Elemente: Luft oben und Reis unten. Dies symbolisiert, dass unsere Lebensenergie, also das Qi, aus der Luft, die wir atmen, und der Nahrung, die wir essen, gewonnen wird. Es ist eine ganzheitliche Sichtweise auf die verschiedenen Energiequellen, die uns am Leben erhalten.

Wenn wir das in einen modernen Kontext übertragen, bedeutet Qi beispielsweise die Luft, die wir einatmen. Diese Luft wird in Sauerstoff umgewandelt, der durch unseren Blutkreislauf zirkuliert und die Funktionen sowie das Leben des gesamten Körpers unterstützt. Das ist das Qi.

Gleichzeitig ist es die Energie, die wir aus unserer Nahrung gewinnen. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird in unserem Körper durch komplexe biochemische Abläufe verarbeitet. Dabei entsteht Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat), einer Art Energieträger in unseren Zellen. Diese Energie ist es, die uns in unserer täglichen Existenz antreibt und am Leben erhält.

Somit ist Qi keine mystische oder schwer greifbare Idee, sondern eine konkrete Form der Energie, die uns in unserer physischen und mentalen Existenz unterstützt. Die Herausforderung im Verständnis liegt oft nur in der sprachlichen und kulturellen Übersetzung.

Wenn wir über chinesische Medizin sprechen, ziehe ich es deswegen vor, die Begriffe „vitale Energie“ oder „Lebensenergie“ als Beschreibung für Qi zu verwenden.

Lässt sich Qi messen oder sehen?

Eine Herausforderung ist die visuelle Barriere.

Es gibt nichts, das wir sehen können. Wie die Luft. Wir können die Luft nicht sehen. Wir können das ATP im Körper nicht sehen. Weil wir es nicht sehen können, fällt es uns schwer, daran zu glauben.

Wenn man jedoch wirklich darauf achtet, was wir als Ärzte täglich bei Patienten messen, messen wir eigentlich ständig das Qi oder die vitale Energie.

Können Sie das näher erläutern?

Als Ärzte hören wir ständig Beschwerden über Probleme mit dem Qi oder der Energie. Zum Beispiel messen wir die Körpertemperatur. Das ist eine Manifestation von Energie. Wir messen den Herzschlag. Wir messen die Atmung, den Blutdruck. Das ist alles eine Manifestation von Energie. Und dann führen wir EKGs, EEGs, EMGs, ENGs und alle diese elektronischen Messungen durch.

Was messen wir da? Wir messen die Energie, die physiologischen Aktivitäten.

Wie kann sich Qi noch zeigen?

Wenn wir sprechen, ist unsere Stimme eine Form von Energie. Wenn wir sehen – das Licht, die Farbe ist eine Form von Energie. Wenn wir sprechen – sind unsere Bewegungen eine Form von Energie, denn es braucht Energie, damit der Körper sich bewegt. Und unsere Gedanken sind eine Form von Energie. So sind es auch unsere Emotionen.

So kommuniziere ich ständig mit Ihnen durch Energie. Das gehört alles zur Form des Qi. Wenn man den Begriff Qi nicht erfassen kann, denken Sie einfach an alles, was Sie tun, sehen, fühlen. Das ist das Qi.

Wenn wir Patienten in unserer Klinik begegnen, worüber beschweren sich die Menschen am meisten? Sie kommen herein und sagen nicht: „Hey Doktor, ich habe einen Tumor im Kopf.“ Oder: „Ich habe einen gebrochenen Knochen.“ Oder: „Ich habe eine degenerierte Bandscheibe.“

Nein, sie kommen und sagen: „Doktor, ich bin in letzter Zeit so müde.“ „Ich habe Kopfschmerzen.“ „Ich habe Schmerzen und sehe nicht gut.“ „Ich höre nicht gut. Ich habe ein Klingeln im Ohr.“ „Ich habe Durchfall oder Verstopfung“, oder „ich habe Atemnot“, oder „mir ist kalt“, oder „ich habe Hitzewallungen und schwitze nachts“. Oder manche sagen: „Mir ist so kalt und meine Hände und Füße frieren. Ich muss Socken zum Schlafen tragen.“

Was beschreiben sie da? Oder sie sagen: „Ich bin deprimiert, ich bin ängstlich. Mein Herz klopft. Mein Kopf rast.“

Sie beschreiben alle Probleme mit ihrer Energie und dem Qi. Deswegen beschäftigen wir uns jeden Tag mit Problemen, die Manifestationen der Energie oder des Qi sind.

Gibt es weitere Quellen für das Qi?

Die chinesische Medizin klassifiziert Qi gerne danach, woher es kommt, wo es zirkuliert und was es tut.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass das Qi aus der Luft oder der Nahrung stammt. Dies ist jedoch erst nach der Geburt möglich. Vor der Geburt beziehen wir die Energie von den Eltern.

Die Eltern versorgen einen also mit der vitalen Energie durch ihr Leben. Das nennen wir die pränatale Energie. Dies steht im Gegensatz zur postnatalen Energie, die aus der Luft und der Nahrung kommt. Das sind zwei verschiedene Arten von Energie. Natürlich hängt die Qualität der pränatalen Energie von der Qualität der Energie der Eltern ab. Biochemisch würden wir sagen, dies ist die genetische Konstitution. Aber auf Chinesisch sagen wir, es ist pränatal.

Es geht um die gleiche Idee.

Deshalb bestimmt die Gesundheit der Eltern die Gesundheit des Babys. Es gibt keinen Unterschied zwischen der modernen Medizin und diesem Konzept. Die postnatale Energie sind die Luft und die Nahrung. Das bedeutet, dass unsere Lebensweise, wie wir essen und wie wir atmen, unsere Energie beeinflussen.

Man sieht heutzutage, wie sehr die moderne Medizin den Fokus auf die Ernährung legt. Es geht aber auch um Bewegung, Meditation sowie Atmung und die Qualität der Luft. Es geht im Wesentlichen darum, wie wir mit der Energie umgehen, die wir nach unserer Geburt haben, welche wir als postnatale Energie bezeichnen.

Leider können wir an der pränatalen Energie, die uns gegeben ist und begrenzt ist, nichts ändern. Sie ist so festgelegt, dass sie bestimmt, wie lange wir leben werden. Vorausgesetzt, wir gehen sorgsam mit unserer postnatalen Energie um. Diese postnatale Energie verbrauchen wir ständig. Wir versuchen, sie durch Nahrung, Atmung und einen gesunden Lebensstil wieder aufzufüllen, aber letztendlich altern wir trotzdem.

Wie wird die aufgenommene Energie durch unseren Körper geleitet und wie wirkt sie sich auf unsere körperlichen Funktionen, unsere Gemütslage oder sogar unsere Gesundheit aus? Darum geht es in der Fortsetzung mit Dr. Yang.

Erschienen im Original als Epoch-TV Sendung Frontline Health mit dem Titel „Doctor Explains Eastern Idea of Energy in Western Terms“ (Deutsche Bearbeitung kr)