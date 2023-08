Forscher warnen: COVID-19-Impfstoff kann dauerhafte Herzschäden bei Kindern verursachen

Der COVID-19-Impfstoff kann bei Jugendlichen Myokarditis und dauerhafte Herznarben verursachen. Das legt eine Studie aus Hongkong nahe.

Eine durch den COVID-19-Impfstoff ausgelöste Myokarditis könnte Narben im Herzen hinterlassen, was zu einem erhöhten Risiko für ventrikuläre Tachykardie, ventrikuläre Fibrillation und Herzstillstand führen kann.

Eine kürzlich durchgeführte Autopsie-Studie von Hulscher und Kollegen hat aufgezeigt, dass eine durch den COVID-19-Impfstoff induzierte Myokarditis tödlich sein kann.

Eine aktuelle Studie aus Hongkong hat herausgefunden: Von den jungen Menschen, bei denen durch eine MRT-Untersuchung (Magnetresonanztomographie) ein Herzschaden diagnostiziert wurde, wiesen nach einem Jahr 58 Prozent mögliche Narben im Herzmuskel auf.

Es wurden vierzig Jugendliche, im Durchschnitt 15 Jahre alt und meistens Jungen, untersucht. Überraschend war, dass 73 Prozent von ihnen keine Anzeichen von Herzproblemen hatten. Ohne diese spezifische Untersuchung wären den Eltern mögliche Herzschäden ihrer Kinder infolge der COVID-19-Impfung verborgen geblieben.

Bei rund 18 Prozent dieser Jugendlichen war eine wichtige Herzfunktion, die linksventrikuläre Auswurffraktion, von Anfang an niedriger, was ein Anzeichen für mögliche Herzprobleme sein kann.

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass laut mehreren anderen Studien die meisten COVID-19-Impfstoff-bedingten Myokarditis-Fälle mit auffälligen MRT-Befunden auch nach drei bis sechs Monaten nicht abgeklungen sind. Die aktuelle Untersuchung aus Hongkong legt nahe, dass solche Schäden möglicherweise auch nach einem Jahr noch bestehen könnten.

Quellen:

Yu CK, Tsao S, Ng CW, Chua GT, Chan KL, Shi J, Chan YY, Ip P, Kwan MY, Cheung YF. Cardiovascular Assessment up to One Year After COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis. Circulation. 2023 Aug;148(5):436-439. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.064772. Epub 2023 Jul 31. PMID: 37523760; PMCID: PMC10373639.

Schauer J, Buddhe S, Gulhane A, Sagiv E, Studer M, Colyer J, Chikkabyrappa SM, Law Y, Portman MA. Persistent Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings in a Cohort of Adolescents with Post-Coronavirus Disease 2019 mRNA Vaccine Myopericarditis. J Pediatr. 2022 Jun;245:233-237. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.03.032. Epub 2022 Mar 26. PMID: 35351530; PMCID: PMC8957353.

Barmada A, Klein J, Ramaswamy A, Brodsky NN, Jaycox JR, Sheikha H, Jones KM, Habet V, Campbell M, Sumida TS, Kontorovich A, Bogunovic D, Oliveira CR, Steele J, Hall EK, Pena-Hernandez M, Monteiro V, Lucas C, Ring AM, Omer SB, Iwasaki A, Yildirim I, Lucas CL. Cytokinopathy with aberrant cytotoxic lymphocytes and profibrotic myeloid response in SARS-CoV-2 mRNA vaccine-associated myocarditis. Sci Immunol. 2023 May 12;8(83):eadh3455. doi: 10.1126/sciimmunol.adh3455. Epub 2023 May 5. PMID: 37146127.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Growing Concern Vaccine Heart Damage in Adolescents May be Permanent“ (Deutsche Bearbeitung kr)