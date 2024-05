Geheimtipp für starke Knochen: Eierschalenpulver

Dass Eier voller Proteine und mit gehirnförderndem Cholin gefüllt sind, ist bekannt. Nun stellt sich heraus, dass auch die meist weggeworfenen Schalen wertvolle Nährstoffe enthalten.

Diese Nährstoffe können helfen, das Risiko von Osteoporose zu verringern, die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu unterstützen und sogar die Zahnhygiene zu verbessern.

Schon eine halbe Eierschale deckt täglichen Calciumbedarf

Die harte Außenschicht einer Eierschale besteht zu 94 Prozent aus Calciumcarbonat sowie aus Proteinen und anderen Mineralien wie Magnesium und ist ein echtes Nährstoffwunder.

Jedes Gramm enthält etwa 380 Milligramm Calcium, das wichtigste Mineral für den Knochenaufbau. Bereits eine halbe Eierschale kann den täglichen Calciumbedarf eines Erwachsenen von 1.000 Milligramm decken.

Dank dieser hohen Calciummenge sind gemahlene Eierschalen ein leicht zugängliches und kostengünstiges Nahrungsergänzungsmittel, das hilft, Calciummängel zu bekämpfen, die mit Osteoporose, Schwangerschaftskomplikationen, bestimmten Krebsarten und Herz-Kreislauf-Problemen verbunden sind.

Zusätzlich enthält die innere Membran der Eierschale Kollagen, das der Haut, den Gelenken und der Verdauung zugutekommt.

Knochen stärken, Wundheilung beschleunigen

Calcium aus Eierschalen hat laut Forschung eine bessere Verfügbarkeit im Körper als gereinigtes Calciumcarbonat aus anderen Nahrungsquellen. Studien zeigen, dass Eierschalenpulver effektiv Osteoporose vorbeugen kann und sich positiv auf die Gesundheit von Knochen und Knorpeln auswirkt.

Eine aktuelle Studie im Fachjournal „Nutrients“ fand heraus, dass ein Nahrungsergänzungsmittel mit Eierschalenpulver und Vitamin D den Knochenschwund bei Frauen nach den Wechseljahren, die ein hohes Risiko für Osteoporose haben, verhindern konnte. So bestätigen diese Ergebnisse laut der Studienautoren frühere Forschungen, in denen sich die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln mit Hühnereierschalenpulver zeigten.

Die Membran der Eierschale enthält Nährstoffe wie Glykosaminoglykane, die das Zellwachstum, die Zellvermehrung und die Wundheilung fördern, erklärte Jacqueline Vernarelli, Ernährungsepidemiologin und Professorin an der Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut, gegenüber The Epoch Times.

Dies könnte erklären, warum die Forschung zeigt, dass die Eierschalenmembran die Hautregeneration beschleunigt und die Wundheilung verbessert, indem sie die Produktion von Zytokinen anregt und Entzündungen reduziert. Zudem ist das enthaltene Kollagen ein wertvolles Protein, das bei Osteoarthritis hilfreich sein kann.

Vernarelli erklärte, dass es einfach ist, Eierschalenpulver in die Ernährung zu integrieren. Man kann es wie andere kulinarische Pulver in Suppen, Soßen oder Panaden einrühren.

Sie betonte jedoch, dass man bei der Zubereitung von Lebensmitteln immer auf die Sicherheit achten und rohe oder nicht ausreichend gekochte Eier oder Eibestandteile meiden sollte.

Abwägung der potenziellen Risiken und Vorteile

Ein wichtiger Aspekt beim Konsum von Eierschalenpulver ist, dass manche Menschen allergisch auf Eiweiß reagieren können. In diesem Fall sollten sie darauf verzichten, Eierschalenpulver in ihre Ernährung aufzunehmen. Für die meisten anderen gibt es nur sehr wenige ernsthafte Risiken oder Nebenwirkungen beim Verzehr von Eierschalen, vorausgesetzt, die Schalen sind ordnungsgemäß vorbereitet.

Unzureichend gemahlene Schalen könnten scharfe Partikel enthalten, die Halsreizungen verursachen oder die Speiseröhre beschädigen könnten. Unzureichend sterilisierte Schalen können schädliche Bakterien wie Salmonellen beherbergen.

Auch ist es möglich, zu viel des Guten zu konsumieren. Eine erhöhte Calciumaufnahme durch Eierschalenpulver könnte zu einer Überdosierung führen, wobei übermäßiger Konsum Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, unregelmäßigen Herzschlag und niedrigen Blutdruck verursachen könnte.

Ebenso wichtig ist es, andere Vitamine und Medikamente zu überwachen, da diese die Calciumspiegel im Körper beeinflussen können. Dies gilt besonders für Personen, die hohe Dosierungen von Vitamin A und D einnehmen, welche die Calciumaufnahme erhöhen, sowie für Menschen, die rezeptfreie Antazida-Kautabletten oder -Tabletten verwenden, die erhebliche Mengen an Calcium enthalten können.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „How Eggshell Powder Can Support Bone, Skin, and Dental Health“. (deutsche Bearbeitung kr)