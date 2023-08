Nüsse fürs Herz – Forschungen zeigen bei regelmäßigem Verzehr erstaunliche Effekte

Was ist das Geheimnis einer gesünderen Herzfunktion? Die Antwort könnte in Ihrer Nussschale liegen.

Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass der regelmäßige Verzehr von Nüssen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und frühzeitigem Ableben verringern kann. Doch wie vorteilhaft ist der Nusskonsum in Wirklichkeit? Welche Aspekte tragen zu diesen gesundheitlichen Vorteilen bei?

Nüsse sind eine wahre Schatzkammer an Nährstoffen. Sie enthalten viele gesunde Substanzen, die vom Körper aufgenommen werden können. Dazu gehören fettlösliche, aktive Stoffe, die auf biologische Prozesse in unserem Körper einwirken. Zudem sind Nüsse reich an Ballaststoffen, die unsere Verdauung unterstützen. Sie enthalten eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralien, die für zahlreiche Körperfunktionen wichtig sind. Darüber hinaus liefern Nüsse phenolische Verbindungen. Das sind spezielle chemische Verbindungen, die als starke Antioxidantien wirken und Zellen vor Schäden schützen.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren in Nüssen maßgeblich zur Reduzierung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. Ungesättigte Fettsäuren helfen dabei, den LDL-Cholesterinspiegel, bekannt als das „schlechte“ Cholesterin, zu senken, während sie den HDL-Cholesterinspiegel, das „gute“ Cholesterin, erhöhen. Darüber hinaus können die in Walnüssen enthaltenen Omega-3-Fettsäuren Arrhythmien und die Bildung von Blutgerinnseln verhindern.

Eine umfangreiche Analyse, durchgeführt von der Universität Oslo und basierend auf Daten von 1.890.573 Personen, kam zu dem Ergebnis, dass Nüsse den LDL-Cholesterinspiegel reduzieren können. Erik Arnesen, Hauptautor der Analyse und Absolvent eines Masterstudiengangs an der Universität Oslo, betonte, dass Mandeln, Pistazien und Walnüsse unzweifelhaft zu den wirksamsten Nahrungsmitteln zur Senkung des Cholesterins und zur positiven Beeinflussung des Blutcholesterinspiegels gehören. Ein niedriger Cholesterinspiegel ist essenziell, um die Ablagerung von Fett in den Arterien zu vermeiden, was einen erheblichen Risikofaktor für Arteriosklerose und Herzinfarkte darstellt.

Die Studie wurde im „Journal of Food and Nutritional Research“ im März 2023 veröffentlicht.

Gesundheitsbehörden: Nüsse helfen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat bestätigt, dass der Verzehr von Walnüssen mit einer verbesserten Erweiterung der Blutgefäße in Verbindung gebracht werden kann – ein Prozess, der als endothelabhängige Vasodilatation bekannt ist. Dies ist ein wesentlicher Gesundheitsaspekt, da eine verbesserte Vasodilatation zu einem besseren Blutfluss und somit zu einer gesünderen Herzfunktion beitragen kann. Darüber hinaus kann sie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.

Auch die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration) sowie die Lebensmittelstandards von Australien und Neuseeland (Food Standards Australia New Zealand) haben anerkannt, dass man mit dem Verzehr von Nüssen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Sie betonen insbesondere, dass Nüsse dabei helfen können, den Spiegel des „schlechten“ LDL-Cholesterins im Körper zu mindern.

Darüber hinaus befürworten verschiedene internationale Gesundheitsorganisationen den Verzehr von Nüssen zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Risiken, darunter die europäische Gesellschaft für Kardiologie, Gesellschaften für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus Kanada und Großbritannien, die Herzstiftung von Australien und die amerikanische Herzgesellschaft. Sie empfehlen, regelmäßig Nüsse zu essen, da diese eine gesunde Quelle für pflanzliches Eiweiß und Fette sind. Dies kann dazu beitragen, das gesamte Fettprofil im Blut zu verbessern.

Studien bestätigen positive Effekte von Nüssen

Im Februar 2023 veröffentlichte die T.H. Chan School of Public Health der Harvard University in Zusammenarbeit mit weiteren Universitäten eine umfangreiche Studie in der renommierten Fachzeitschrift „Nutrients“.

Diese Untersuchung betonte, dass der regelmäßige Verzehr von Nüssen über einen langen Zeitraum das Risiko spezifischer kardiovaskulärer Erkrankungen und die Sterblichkeitsrate senken kann. Dabei wurden eine um 24 Prozent verringerte Häufigkeit von koronarer Herzkrankheit und eine um 27 Prozent reduzierte Sterblichkeitsrate festgestellt sowie eine um 18 Prozent geringere Sterblichkeit infolge von Schlaganfällen und ein um 15 Prozent reduziertes Risiko für Vorhofflimmern nachgewiesen.

Eine andere Studie legte nahe, dass der regelmäßige Verzehr von Nüssen mehrmals pro Woche das Risiko eines Herzinfarkts, plötzlichen Herztodes oder von kardiovaskulären Erkrankungen um 30 bis 50 Prozent verringern kann.

Top 7 Nussarten

Mandeln

Mandeln sind wahre Kraftpakete, die mit Vitamin E, Ballaststoffen sowie gesunden Fetten, inklusive einfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien, gefüllt sind. Sie unterstützen aktiv dabei, den LDL-Cholesterinspiegel zu reduzieren und fördern somit die Gesundheit des Herzens.

Walnüsse

Walnüsse, reich an Omega-3-Fettsäuren, sind für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt und haben positive Effekte auf die Herzgesundheit. Zudem enthalten sie Antioxidantien und Ballaststoffe.

Pistazien

Pistazien punkten mit hohem Protein-, Ballaststoff- und gesundem Fettgehalt sowie Antioxidantien, speziell Lutein und Zeaxanthin. Diese Substanzen sind besonders wertvoll für die Gesundheit der Augen.

Cashewnüsse

Cashewnüsse haben zwar einen verhältnismäßig niedrigen Fettgehalt, enthalten aber wertvolle einfach ungesättigte Fettsäuren. Darüber hinaus sind sie reich an Magnesium, das eine zentrale Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks spielt.

Paranüsse

Paranüsse sind eine gute Quelle für Selen, ein lebenswichtiges Antioxidans, das die Funktion der Schilddrüse unterstützt. Allerdings sind sie auch sehr kalorienreich, weshalb der Konsum in Maßen erfolgen sollte.

Haselnüsse

Forschungen zeigen, dass haselnussreiche Kost den Lipid- und Lipoproteinspiegel senken, die Funktion der Blutgefäßinnenhaut verbessern und sowohl die Oxidation des LDL-Cholesterins als auch Entzündungsindikatoren, die mit Arteriosklerose in Verbindung stehen, reduzieren kann. Haselnüsse enthalten zudem ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und Antioxidantien.

Pekannüsse

Pekannüsse sind reich an Antioxidantien, Ballaststoffen und Mineralstoffen wie Mangan und Kupfer.

Es ist gesundheitsförderlich, verschiedene Nüsse abzuwechseln oder zu kombinieren, um ein ausgewogenes Verhältnis von Nährstoffen zu erreichen. Dabei sollten individuelle Unterschiede beachtet und ein moderater Verzehr angestrebt werden.

Personen mit Nussallergien sollten aber entsprechende Vorsicht walten lassen. Zudem enthalten Nüsse hohe Mengen an Phosphor und Kalium, weshalb Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion einen übermäßigen Verzehr vermeiden sollten.

Nüsse sollten nicht übermäßig konsumiert werden. Sie sind kalorien- und fettreich. So entsprechen beispielsweise 28 Gramm Walnüsse etwa 185 Kalorien. Wenn sie zu einer ohnehin schon kalorienreichen Ernährung hinzugefügt werden, könnte der tägliche Verzehr einer Handvoll Walnüsse innerhalb eines Jahres zu einer Gewichtszunahme von fünf Kilogramm oder mehr führen, was sich negativ auf die Herzgesundheit auswirkt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Snack Smart: Top 7 Nuts for Heart and Brain Wellness“ (Deutsche Bearbeitung kr)