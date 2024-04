Gesundheit aus dem Vulkangestein: Zeolith, das Mineral, das Schadstoffe einfängt

Zeolith leitet sich von den griechischen Wörtern „zeo“ ab, was kochen, und „lithos“, was Stein bedeutet. Zeolithe sind eine Familie von natürlichen Mineralien, die sich über Millionen von Jahren durch die Reaktion von vulkanischem Gestein und Meerwasser gebildet haben. Diese chemische Reaktion erzeugt eine einzigartige poröse, wabenartige Struktur mit einer negativen Ladung die positiv geladene Schwermetalle binden kann, sodass diese über Stuhl und Urin aus dem Körper ausgeschieden werden können.

Zu den Schwermetallen die Zeolith binden kann, gehören Blei, Aluminium, Quecksilber, Kupfer, Cadmium und Nickel. Obwohl Aluminium nicht schwer genug ist, um als „Schwermetall“ klassifiziert zu werden, führt seine Toxizität dazu, dass es auf einigen Listen toxischer Schwermetalle aufgeführt wird.

Laut einer wissenschaftlichen Auswertung, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Molecules“ im Jahr 2019, ist Zeolith Clinoptilolith „ein ausgezeichneter entgiftender, antioxidativer und entzündungshemmender Wirkstoff“.

Sichere Entgiftung

Zeolithe sind nicht nur wirksam bei der Entfernung von Schwermetallen, sondern können auch beim Abbau von Mykotoxinen, Pestiziden, radioaktiven Stoffen, mikrobiellen Erregern, Umwelttoxinen und Ammoniak helfen. Ammoniak entsteht als Abfallprodukt bei der Verdauung und im Zellstoffwechsel.

Insbesondere Clinoptilolith, eine Art von Zeolith, hat eine besondere Anziehungskraft auf Ammoniak. Deshalb wird es seit vielen Jahren dem Tierfutter zugesetzt. Es hilft, das Gleichgewicht im Körper der Tiere zu erhalten, die Produktion von Ammoniak zu reduzieren und die Ausscheidung von Ammoniak über den Mist zu fördern.

Manchmal besteht die Sorge, dass Entgiftungsprozesse auch lebenswichtige Elemente entziehen könnten, die der Körper benötigt. Zeolithe nutzen jedoch einen speziellen Mechanismus, der dies verhindert. Studien zeigen, dass Zeolithe gezielt schädliche Stoffe binden, ohne die essentiellen Mineralien des Körpers zu entziehen.

Weitere Untersuchungen legen nahe, dass Zeolithe auch andere gesundheitliche Vorteile bieten. Dazu gehören die Stärkung des Immunsystems, die Unterstützung bei der Reduzierung oxidativen Stresses, die Verbesserung der Darmflora sowie ihre antioxidativen, entzündungshemmenden und antitumoralen Eigenschaften.

Pulver oder flüssig?

Zeolithe können aus natürlichen und synthetischen Quellen stammen und durch verschiedene Prozesse bearbeitet werden, die ihre Funktionsweise und Wirksamkeit verändern. Einige dieser Verarbeitungsschritte beinhalten das Reinigen der Zeolithe und die Reduzierung ihrer Partikelgröße, wie die Mikronisierung.

Natürliche Zeolithe kommen aus der Erde und enthalten natürlicherweise vorkommende Metalle. Es bestanden Bedenken, dass diese Metalle vom Körper aufgenommen werden könnten, was potenziell zu Toxizität führen würde. Die einzigartige Struktur der Zeolithe – solange sie intakt bleibt – ist jedoch nicht bioverfügbar und wird nicht im Körper abgebaut. Stattdessen durchlaufen sie den Körper, indem sie sich an giftige Substanzen binden und mit diesen ausgeschieden werden, wodurch sie sicher entfernt werden.

Wichtige Überlegungen bei der Einnahme von Zeolithen:

Wählen Sie für den menschlichen Verzehr gereinigte und verarbeitete Zeolithe, um deren Sicherheit zu gewährleisten (nicht solche, die für industrielle Zwecke vorgesehen sind).

Wählen Sie ein natürliches, gereinigtes Clinoptilolith, da dies die Art von Zeolith ist, die auf ihre gesundheitliche Wirkung beim Menschen untersucht wurde.

Zeolithepulver weisen im Allgemeinen eine viel höhere Kapazität für die Entgiftung auf als flüssige Zeolithe.

Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt.

Achten Sie auf die richtige Dosierung.

Es ist entscheidend, mit einem qualifizierten Fachmann zusammenzuarbeiten, der Sie professionell durch den Entgiftungsprozess begleitet.

Industrielle Anwendungen für Zeolithe

Zeolithe sind aufgrund ihrer speziellen Struktur in vielen Industrien als Bindemittel, Trockenmittel und Filter im Einsatz. Sie entfernen Schwermetalle aus Wassersystemen und helfen, die Sauerstoffversorgung in Flugzeugen zu regulieren. Besonders das Zeolith Clinoptilolith wird aufgrund seiner Ionenaustauschfähigkeit breit verwendet, um Giftstoffe im Wasser zu entfernen. Nach großen nuklearen Unfällen wie in Fukushima und Tschernobyl wurden Zeolithe auch zur Reinigung von kontaminiertem Wasser und zur Dekontamination der Umgebung eingesetzt.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Zeolite: Nature’s Ancient Detox Mineral“. (deutsche Bearbeitung kr)