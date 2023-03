Gibt es einen Grund, warum Dirigenten und Harfenistinnen lange leben?

Der italienische Maestro Riccardo Muti dirigierte die Wiener Philharmoniker während des traditionellen Neujahrskonzerts am 1. Januar 2018 in Wien – da war er 77. Foto: Hans Punz/APA/AFP via Getty Images

Dirigenten müssen nicht viel laufen, vollbringen aber regelmäßig Höchstleistungen mit ihren Armen. Hat das Auswirkungen auf ihre Gesundheit?

Ist Dirigieren gesund oder verlängert es sogar das Leben? 2021 erhielt der italienischen Stardirigent Riccardo Muti bei der Chicago Symphony eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Zu dem Zeitpunkt war er 80 Jahre alt.

Doch er steht damit nicht alleine: Pablo Casals, Nadia Boulanger, Arturo Toscanini, Arthur Rubinstein, Mehli Mehta und Paul Paray führten alle bis in ihre Neunzigerjahre große Orchester. Walter Demrosch, Arthur Fiedler, Serge Kousevitsky, Leopold Stokowski, Sir Thomas Beecham, Herbert von Karajan und Eugene Ormandy standen noch bis in ihre Achtzigerjahre am Pult.

Im Alter von 99 Jahren dirigierte Edward Simons ein Orchester in einem Vorort von New York und brach damit den Weltrekord für den ältesten Dirigenten eines großen Orchesters, der bis dahin von dem Spanier Juan Garcés Queralt gehalten wurde. Simons starb im Jahr 2018 im Alter von 101 Jahren.

Stärkung des Herzmuskels

Dirigenten müssen nicht viel laufen, vollbringen aber regelmäßig Höchstleistungen mit ihren Armen. Die ständige Bewegung, die mit dem Dirigieren verbunden ist, könnte ein wichtiger Grund für ihr langes Leben sein. Denn jede Art von kräftiger Bewegung stärkt das Herz und trägt dazu bei, das Leben zu verlängern, gerade wenn die Tätigkeit auch im Alter weiter ausgeübt wird.

Das Herz ist ein Muskel. Und um einen Muskel zu stärken, muss man ihn gegen einen zunehmenden Widerstand trainieren. Wenn man die Arme schwingt, ziehen sich die Armmuskeln zusammen und drücken die Venen in der Umgebung zusammen, wodurch zusätzliches Blut in Richtung Herz gepumpt wird. Wenn sich die Armmuskeln entspannen, kann das Blut in die Venen fließen.

Dieses abwechselnde Zusammenziehen und Entspannen der Armmuskeln pumpt zusätzliches Blut in Richtung Herz. Das Herz muss dann eine größere Menge Blut bewältigen und tut dies mit einem schnelleren Schlag und mit mehr Kraft, wodurch der Herzmuskel gestärkt wird.

Die Arme oder die Beine trainieren?

Ist das also der Beweis dafür, dass Dirigenten ein langes Leben beschert ist? Nicht unbedingt. Da die Blutgefäße in den Armen viel kleiner sind als die Muskeln und Blutgefäße in den Beinen, ist es unwahrscheinlich, dass man bei einem Training, bei dem man hauptsächlich die Arme trainiert, so viel für das Herz tut, wie bei einem Training, bei dem man hauptsächlich die Beine trainiert. Das Herz muss zweieinhalbmal so lange und hart arbeiten, um die gleiche Menge Blut durch die Arme zu pumpen wie durch die Beine.

Das Dirigieren eines Orchesters ist eine der wenigen anstrengenden Tätigkeiten, bei denen fast ausschließlich die Arme zum Einsatz kommen. Viele Sportarten beanspruchen jedoch sowohl die Arme als auch die Beine: Skilanglauf, Rudern, Schwimmen, Wassergymnastik, Gehen mit Skistöcken und so weiter. Beim Radfahren, Laufen und normalen Gehen werden vor allem die Beine beansprucht, während die Oberkörpermuskulatur nur wenig beansprucht wird.

Leben Orchesterdirigenten wirklich länger?

Orchesterdirigenten und Harfenisten scheinen länger zu leben als andere Musiker und beide setzen ihre Arme stärker ein als die meisten anderen Musiker. Eine Untersuchung des durchschnittlichen Sterbealters von 8.755 Musikern zeigt, dass die am längsten lebenden Männer Dirigenten (71,1 Jahre), Cellisten (70,0 Jahre) und Violinisten (70,0) waren. Bei den weiblichen Musikern leben Harfenistinnen (80,9 Jahre), Pianistinnen (79,9 Jahre) und Dirigentinnen (79,6 Jahre) am längsten. Die kürzeste Lebenserwartung hatten Rockmusiker (45 Jahre), die oft an den Folgen von Drogenkonsum sterben.

Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass Dirigieren zu einem langen Leben führt. Ich habe Berichte über 14 Dirigenten gefunden, die in relativ jungem Alter starben: Jesús Arámbarri (1902–1960), Eduard van Beinum (1901–1959), Narcisse Girard (1797–1860), Joseph Keilberth (1908–1968) und Fritz Lehmann (1904–1956).

Orchesterdirigenten unterscheiden sich in sozialer und physischer Hinsicht von den meisten Mitgliedern der Gesellschaft. Sie sind in der Regel wohlhabender und gebildeter, und ihre Arbeit setzt sie keinen besonderen Gefahren aus. Diese Faktoren sind mit einer längeren Lebensspanne verbunden, unabhängig davon, ob eine Person Sport treibt oder nicht. Menschen mit mehr Bildung leben tendenziell länger, möglicherweise weil sie eher die Regeln eines gesunden, entzündungshemmenden Lebensstils befolgen.

Meine Empfehlungen

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass jedermann in die Situation kommt, ein großes Orchester zu dirigieren. Aber so gut wie jeder ist davon überzeugt, dass es gut ist, sich im Alter zu bewegen.

Beispielsweise kann man das Radio einschalten, einen Stock in die Hand nehmen und mit den Armen Kreise in die Luft schreiben. Die wenigsten werden aber bereit sein, ebenso viele Stunden zu investieren wie professionelle Dirigenten in ihren Beruf.

Wenn Ihre Lieblingsbeschäftigung vor allem Ihre Beinmuskeln beansprucht, wie beispielsweise Gehen, Laufen, Tanzen oder Fahrradfahren, können Sie von einem Ausgleichstraining profitieren, bei dem Sie die Arme beanspruchen, wie beispielsweise Gewichtheben, Rudern oder Schwimmen. Ein gesunder Lebensstil umfasst mehr als nur Sport. Es ist auch wichtig, sich entzündungshemmend zu ernähren und Übergewicht, Alkohol und Rauchen zu vermeiden.

Erstveröffentlichung: DrMirkin.com