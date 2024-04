Ginkgo biloba: Gedächtnis-Booster aus der Natur

Angesichts einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung und der steigenden Häufigkeit neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer rückt ein altbewährtes Naturmittel wieder in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit: Ginkgo biloba. Forschern zufolge könnte dieser aus der traditionellen Medizin bekannte Baum eine Schlüsselrolle dabei spielen, das Gehirn bis ins hohe Alter hinein gesund zu halten.

Wer kennt es nicht: Man betritt einen Raum und kann sich plötzlich nicht mehr erinnern, weshalb. Jahrhunderte der Anwendung in der traditionellen Medizin sowie zahlreiche moderne Studien legen nahe, dass Ginkgo biloba hier Abhilfe schaffen könnte.

In der westlichen Welt wird der Ginkgobaum, auch bekannt unter dem wissenschaftlichen Namen Salisburia adiantifolia, vor allem für seine positive Wirkung auf die Blutzirkulation im Gehirn geschätzt. Diese soll nicht nur das Gedächtnis und die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern, sondern auch bei der Behandlung von Angstzuständen, Depressionen, der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Migräne und prämenstruellen Syndromen (PMS) hilfreich sein.

Darüber hinaus unterstützt Ginkgo die Herzgesundheit und könnte, den Ergebnissen von In-vitro- und In-vivo-Studien zufolge, über potenzielle Anti-Krebs-Eigenschaften verfügen.

Ginkgo biloba: Alleskönner in der Naturheilkunde

Eine Studie aus dem Jahr 2019, die im Fachjournal „Neurotherapeutics“ veröffentlicht wurde, hebt die neuroprotektiven und antioxidativen Eigenschaften von Ginkgo hervor. Die Studie zeigt auf, dass Ginkgo biloba in vitro Neuronen vor schädlichen Substanzen wie Wasserstoffperoxid und Cyanid schützen kann, was die Überlebensrate der Neuronen signifikant erhöht.

Ginkgo biloba, ein seit Jahrhunderten geschätzter Naturstoff, bietet ein breites Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen. Er trägt zum Schutz der Nervenzellen vor Schäden durch unzureichende Blutversorgung bei, wirkt antioxidativ gegen Zellschäden durch freie Radikale, unterstützt die Funktion wichtiger Gehirnrezeptoren, die im Alter anfällig werden können, fördert die Anpassungsfähigkeit und Regeneration der Nervenzellen und verbessert das Gedächtnis.

Ginkgo biloba, bekannt für sein breites Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen, wird häufig zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Zu seinen vielfältigen positiven Eigenschaften zählen die Unterstützung bei der Krebsbekämpfung, Verbesserung der Gedächtnisleistung und Demenzvorbeugung, Regulierung des Blutzuckerspiegels, Unterstützung bei der Gewichtsreduktion, Senkung des Cholesterinspiegels, Bekämpfung von Mikroorganismen, Schutz vor oxidativem Stress und Zellschäden, Verringerung von Entzündungen, Leberschutz, Stimmungsaufhellung, Verlangsamung des Alterungsprozesses, Modulation des Immunsystems, Blutdrucksenkung sowie Schutz des Nervensystems.

Diese Eigenschaften machen Ginkgo biloba zu einem beliebten Mittel in der Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems, des Herz-Kreislauf-Systems und der Atemwege. Dies geht aus einer im Jahr 2022 veröffentlichten Studienübersicht in der Zeitschrift „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ hervor.

Die Verbesserung des Blutflusses und der Zirkulation zum Gehirn ist eine der bekanntesten Wirkungen von Ginkgo biloba. Diese Eigenschaft ist besonders relevant, da das Gehirn für eine optimale Funktion Sauerstoff und Nährstoffe benötigt. Studien belegen, dass Ginkgo biloba den Blutfluss zum Gehirn durch Erweiterung der Blutgefäße und Verringerung der Blutdicke fördern kann.

In der Alzheimer-Forschung erbrachte eine im „European Journal of Neurology“ veröffentlichte klinische Studie erstaunliche Ergebnisse: Ein spezielles Ginkgo-Extrakt zeigte eine vergleichbare Wirksamkeit wie das Medikament Donepezil bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Demenz.

Diese und weitere Studien unterstreichen das Potenzial von Ginkgo biloba, kognitive Funktionen zu verbessern und neuropsychiatrische Symptome sowie funktionelle Fähigkeiten bei verschiedenen Formen der Demenz positiv zu beeinflussen.

Neben den kognitiven Vorteilen wird Ginkgo biloba auch für seine Fähigkeit geschätzt, Kopfschmerzen vorzubeugen und deren Intensität zu verringern. Dies wird durch die verbesserte Blutzirkulation erreicht, eine Wirkung, die viele Patienten als hilfreich empfinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ginkgo biloba aufgrund seiner umfangreichen Forschung und Anwendung eine vielversprechende natürliche Lösung für eine Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen darstellt. Von der Unterstützung bei kognitiven Beeinträchtigungen bis hin zur Verbesserung der allgemeinen Gehirnfunktion bietet Ginkgo eine natürliche Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Behandlungsmethoden.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Ginkgo Biloba: The Ultimate Brain Booster“. (deutsche Bearbeitung kr)