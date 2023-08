Graues Haar – mehr als nur ein Zeichen des Alters: Was die Haare über unsere Gesundheit verraten

Neue Perspektiven für graues Haar: Eine TCM-Expertin offenbart, wie eine ausgewogene Ernährung das Haar wiederbeleben könnte. Gibt es eine Möglichkeit, die natürliche Haarfarbe wiederherzustellen?

Das Altern ist ein unausweichlicher Teil des Lebens und graues Haar ist eines der augenfälligsten Zeichen dafür. Viele Menschen greifen zur Haarfärbung, um die Spuren des Alters zu verbergen, doch der regelmäßige Einsatz von Haarfarben kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Aber warum bekommen einige Menschen früher oder mehr weiße Haare als andere?

Dr. Chen Junru, Direktorin der Taiwan Wonderful TCM Clinic, unterstreicht in einem Interview mit Epoch Times die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und die Notwendigkeit der Beseitigung freier Radikale und Abfallprodukte im Körper, um den Prozess des Ergrauens möglicherweise umzukehren.

Zum besseren Verständnis des Ergrauungsprozesses lohnt ein Blick auf die Beschaffenheit unserer Haare. Sie setzen sich aus drei Schichten zusammen: Die äußere Schuppenschicht dient als Schutzschild, der Kortex, die mittlere Schicht, bestimmt Stärke und Elastizität und enthält zudem Melanin – den Farbgeber unseres Haares. Das Mark bildet den inneren Kern. Die Melanozyten in unseren Haarfollikeln sind für die Melaninproduktion verantwortlich. Doch mit zunehmendem Alter lässt ihre Aktivität nach, die Melaninproduktion nimmt ab und das Haar ergraut.

Laut Dr. Chen könnten genetische Faktoren, das fortschreitende Alter, Stress oder eine übermäßige Belastung der Melanozyten durch freie Radikale die Auslöser für das Ergrauen sein. Letzteres ist vornehmlich auf Energiemangel im Körper zurückzuführen. Falls die Veränderung nicht genetisch bedingt ist, besteht die Chance, das Ergrauen umzukehren.

Weißem Haar und Organungleichgewichten in der TCM

Dr. Chen betont, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung für den Körper ist, um das Haar gut zu versorgen und möglicherweise die natürliche Haarfarbe wiederherzustellen. Zusätzliche Nährstoffe können dazu beitragen, den benötigten Energiehaushalt wieder aufzufüllen und das Haar von seiner weißen Farbe zurück zu seinem ursprünglichen Ton zu führen. Tatsächlich hat sie in ihrer klinischen Praxis Patienten begleitet, bei denen nach einer Verbesserung ihres allgemeinen Gesundheitszustands die natürliche Haarfarbe zurückkehrte.

Das Altern, ein natürlicher Prozess der hormonellen Umstellungen, ist unausweichlich. Aber laut Dr. Chen kann die Geschwindigkeit des Alterns durch Stärkung der Nieren gemindert werden.

Weißes Haar, das stressbedingt ist, kann laut der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) besonders durch eine Beruhigung der Leber und eine Regulierung des Qi gelindert werden.

Diese Maßnahmen führen zu einer verbesserten Stimmung, einer Reduzierung von Stress und einer erhöhten Schlafqualität. Dadurch erhält der Körper die Möglichkeit, sich im Schlaf zu regenerieren und schädliche Substanzen auszuscheiden. Dr. Chen warnt jedoch, dass solch ein Regenerationsprozess Zeit benötigt und nicht sofort sichtbare Ergebnisse liefert.

Laut der TCM gibt es eine starke Verbindung zwischen dem Auftreten von weißem Haar und der allgemeinen Gesundheit der inneren Organe. In der TCM-Theorie fungiert die Leber als eine Art Speicherplatz für das Blut. Sie stellt sicher, dass das Blut zuerst an die anderen Organe geliefert wird, die es benötigen. Wenn dann noch Blut übrig ist, nutzt die Leber dieses, um die Haare zu nähren. Deshalb wird das Haar in der TCM als eine Art Nebenprodukt des Blutes betrachtet. Daher kann die Gesundheit und Farbe des Haare einen Hinweis auf die Effizienz und Gesundheit der Leber und auf die Qualität des Blutes geben.

Ein gesunder Magen und eine gut funktionierende Milz sind wesentliche Bestandteile des Verdauungssystems und somit unerlässlich für die Aufnahme der Nährstoffe, die der Körper benötigt. Wenn diese beiden Organe nicht richtig arbeiten oder aus dem Gleichgewicht geraten, kann der Körper die Nährstoffe, die er braucht, möglicherweise nicht ausreichend aufnehmen und verarbeiten.

Dies kann auch die Gesundheit der Haare beeinträchtigen, da diese Nährstoffe benötigen, um gesund zu bleiben. Um eine bessere Funktion von Magen und Milz zu unterstützen und infolgedessen die Haargesundheit zu fördern, kann es hilfreich sein, gesunde tägliche Routinen und Essgewohnheiten zu entwickeln. Ein ausgewogener Lebensstil und eine ausgewogene Ernährung sind hierbei Schlüsselkomponenten.

Was Ihr Haar über Ihre Organe verrät

Die erfahrene TCM-Ärztin Shu Rong gab gegenüber Epoch Times an, dass die Stelle des weißen Haares auf dem Kopf Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der verschiedenen Organe zulässt. Beispielsweise kann weißes Haar auf der Stirn auf Ungleichgewichte von Milz und Magen sowie übermäßigen Stress hindeuten. An den Schläfen kann es Anzeichen für Funktionsstörungen von Leber und Gallenblase sein, während es am Hinterkopf auf ein unzureichendes Nieren-Qi oder andere chronische Gesundheitsprobleme hindeuten kann.

Laut TCM besitzt der menschliche Körper ein Meridiansystem, welches die inneren Organe mit verschiedenen Körperteilen verbindet. Meridiane dienen als Kanäle für den Energiefluss und transportieren Qi und Blut durch den ganzen Körper. Wenn ein Ungleichgewicht oder Mangel an Qi und Blut auftritt, können Krankheiten oder andere Zustände entstehen. Dies verdeutlicht die feinsinnige Verbindung zwischen äußerem Erscheinungsbild, insbesondere den Haaren, und dem Zustand der inneren Gesundheit.

Haarausfall durch unzureichende Ernährung

Die Gesundheit und das Wachstum Ihrer Haare hängen von einer ausgewogenen Ernährung ab, so die renommierte Expertin für traditionelle chinesische Medizin (TCM), Frau Chen. Sie empfiehlt eine einzigartige Mischung aus TCM-Prinzipien und moderner Ernährungswissenschaft für optimale Haarpflege.

Gemäß Frau Chen basiert eine erfolgreiche Haarpflege auf dem Konzept der Nahrung und Bluterneuerung in der TCM. Die Anwendung von chinesischen Heilkräutern wie Millettia dielsiana, Ecliptae Herba, Esel-Gelatine (colla corii asini), schwarzer Sesam und Vielblütiger Knöterich (Fallopia multiflora) kann das Haar nähren und das Blut auffrischen. Parallel dazu kann man auch einen ernährungsphysiologischen Ansatz verfolgen, indem man das Haar mit essenziellen Nährstoffen wie Vitamin B, Folsäure, Protein, Eisen, Zink und Kobalt versorgt. Ein Zusammenspiel dieser Ansätze könnte eine ganzheitliche Lösung für die Haarpflege bieten.

Frau Chen warnt, dass eine unzureichende Ernährung zu Haarausfall führen kann. Ein häufiges Phänomen in ihrer Praxis sei, dass Frauen während ihrer Menstruationszyklen aufgrund von übermäßigem Blutverlust und einer unzureichenden Ernährungsergänzung erheblichen Haarausfall erleiden.

Um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten, empfiehlt Frau Chen haarnährenden Brei und Tee. Durch die Aufnahme dieser in den eigenen Speiseplan könne jeder das Ziel von schönem gesundem Haar erreichen. Es sei eine einfache, aber effektive Strategie, die das Beste aus der TCM und modernen Ernährungsstrategien kombiniert.

Maulbeer- und Gojibeeren-Suppe: Ein natürliches Elixier für Ihr Wohlbefinden

Die Zubereitung von dieser Suppe erfordert nichts weiter als Maulbeeren und Gojibeeren. Diese sorgfältig waschen und dann entweder mit warmem Wasser zu einem Saft vermischen oder zu einer wohlschmeckenden Suppe kochen.

Nieren- und haarnährender Brei: Ein traditionelles Rezept zur Stärkung der Gesundheit

Dieser Brei wird aus einer fein abgestimmten Mischung von Siegelwurz (20 Gramm), Ecliptae herba (20 Gramm), chinesischen Datteln (20 Gramm), Ophiopogon-Knolle mit entferntem Kernstück (20 Gramm), Reis (160 Gramm) und Schweinerippchen (600 Gramm) gemacht.

Zubereitung:

Waschen Sie die Zutaten. Schneiden Sie die Datteln in Scheiben und zerkleinern Sie die Siegelwurz in kleine Stücke. Geben Sie alle Zutaten in einen Topf, fügen Sie genug Wasser hinzu, um die Zutaten zu bedecken, bringen Sie es bei hoher Hitze zum Kochen und lassen es dann bei niedriger Hitze köcheln, bis ein nahrhafter Brei entsteht.

Die Selbstreinigung des Körpers

Neben ausreichender Energie und gesunder Ernährung ist es für den Körper wichtig, sich selbst zu reinigen und schädliche Stoffe, sogenannte freie Radikale, zu beseitigen.

Dr. Chen hat hervorgehoben, dass laut der TCM die Grundlage aller Krankheiten im Körper mit dem Blutkreislauf zu tun hat. Stress, negative Gefühle und die Umwelt können dazu führen, dass mehr dieser schädlichen freien Radikale im Körper entstehen, was dann zu Gesundheitsschäden führt.

Sie betont auch, dass moderate Bewegung sehr hilfreich sein kann. Sie beschleunigt den Blutkreislauf und unterstützt somit die Selbstreinigung des Körpers. Zudem kann regelmäßige Bewegung die Schlafqualität verbessern und dem Körper helfen, sich besser zu erholen und zu regenerieren.

Die TCM-Ärztin empfiehlt außerdem Kopfmassagen. Diese können die Durchblutung im Kopf fördern und durch Stress ausgelösten Haarausfall mindern.

Laut der TCM gibt es gibt zwölf Hauptmeridiane, die jeweils zu bestimmten inneren Organen gehören. Auf diesen Meridianen existieren spezielle Punkte, die Akupunkturpunkte. Sie haben besondere Funktionen und wenn man sie gezielt stimuliert – etwa durch Akupunktur oder Massage – kann man bestimmte organbezogene Krankheiten behandeln.

Die Kopfhaut beispielsweise hat viele solcher Akupunkturpunkte, die gut für die Haare sind. Wenn man die Punkte Shenting (GV 24), Baihui (GV 20), Fengchi (GB 20), Tianzhu (BL 10) und Jiaosun (SJ 20) massiert, kann das Haarausfall vorbeugen und die Gesundheit der Haare fördern.

Abgesehen von der Selbstmassage ist auch ein Massagekamm für die Kopfhautmassage wirksam.

Ein Massagekamm beinhaltet das Kämmen aus verschiedenen Winkeln, beginnend am Haaransatz und hoch bis zum Baihui (GV 20) auf der Oberseite des Kopfes. Zusätzlich kann man horizontal von beiden Ohren kämmen, was die Akupunkturpunkte um die Ohren und über dem Nacken stimuliert.

Diese Kopfhautmassagetechnik hilft, die Blutzirkulation der Kopfhaut zu fördern, Kopfschmerzen zu lindern und sogar Gesichtsschwellungen zu reduzieren.

*Hinweis: Obwohl einige Kräuterzutaten vielleicht unbekannt klingen, können viele in Reformhäusern und asiatischen Lebensmittelgeschäften gefunden werden. Die entsprechenden Behandlungsmethoden können auch variieren, da die Konstitution jeder Person unterschiedlich ist. Es wird empfohlen, einen professionellen Arzt für einen spezifischen Behandlungsplan zu konsultieren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Can You Restore Your Hair’s Original Color? 2 Key Factors in Reversing White Hair“ (Deutsche Bearbeitung kr)