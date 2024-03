Hör- und Gleichgewichtsstörungen nach COVID-19-Impfung festgestellt

Laut einer aktuellen Studie wurden vermehrt Fälle von Hör- und Gleichgewichtsstörungen nach der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen beobachtet. Geimpfte Personen sollten daher auf solche Komplikationen achten.

Die Studie, die von australischen Wissenschaftlern durchgeführt und in der Fachzeitschrift „Vaccine“ am 22. Februar veröffentlicht wurde, zielte darauf ab, zu ermitteln, ob es in Südost-Australien eine Zunahme von „audiovestibulären Ereignissen“ nach einer COVID-19-Impfung gab. Audiovestibulär bezieht sich auf Zustände, die mit Hör- und Gleichgewichtsstörungen zusammenhängen.

„Gesundheitsdienstleister und Geimpfte sollten nach einer COVID-19-Impfung auf mögliche audiovestibuläre Beschwerden achten“, sagen die Studienautoren.

Tinnitus und Schwindel

Die Forscher stellten eine Zunahme von Schwindel- und Tinnitus-Fällen nach der Impfung fest. Tinnitus ist ein Zustand, bei dem eine Person Geräusche wie Summen, Klingeln oder Rauschen hört, obwohl keine äußeren Reize vorhanden sind.

„Unsere Studie ergab eine erhöhte relative Häufigkeit von Schwindel in den 42 Tagen nach der Verabreichung von mRNA-Impfstoffen und eine erhöhte relative Häufigkeit von Tinnitus in den 42 Tagen nach der Verabreichung von sowohl Vaxzevria-Adenovirusvektor (Anm. d. Red.: AstraZeneca) als auch mRNA-Impfstoffen“, schrieben die Forscher.

„Wir sind die Ersten, die diese erhöhte relative Häufigkeit von Tinnitus und Schwindel nach COVID-19-Impfungen bestätigen“, erklärten sie. Sie vermuteten, dass die audiovestibulären Ereignisse eine „immunvermittelte Schädigung“ sein könnten, die durch die COVID-19-Impfstoffe ausgelöst wird.

In derselben Studie berichteten die Forscher, dass es bei ihrer Untersuchung „keine erhöhte relative Häufigkeit von Hörverlust“ in den 42 Tagen nach einer COVID-19-Impfung gab.

Sie wiesen auch darauf hin, dass Daten des US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sowie Studien, die am finnischen und dänischen Gesundheitsregister durchgeführt wurden, „keinen Zusammenhang zwischen plötzlichem sensorineuralem Hörverlust (SSNHL) und COVID-19-Impfung festgestellt haben.“

Daher kamen die Autoren zu dem Schluss, dass ihre Analyse „die Meinung unterstützt, dass es keine erhöhte Inzidenz von Hörverlust nach COVID-19-Impfungen gibt.“

Die Autoren wiesen auf eine Einschränkung hin – dass ihre Studie keine gleichzeitigen COVID-19-Infektionen berücksichtigen konnte, die, wie andere Studien nahelegen, ebenfalls mit audiovestibulären Ereignissen in Verbindung gebracht werden könnten.

„Eine COVID-19-Infektion ist ein wichtiger potenzieller Störfaktor für den Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfung und audiovestibulären Ereignissen“, schrieben sie.

Plötzlicher Hörverlust

Plötzlicher Hörverlust (SSNHL) bezieht sich auf einen unerklärlichen, schnellen Verlust des Hörvermögens, der entweder auf einmal oder über einige Tage hinweg eintritt. Dies wird durch Schäden am Innenohr oder am Nerv vom Ohr zum Gehirn verursacht. Die Erkrankung betrifft normalerweise nur ein Ohr.

Andere Wissenschaftler haben Hinweise gefunden, dass es in einigen Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer und dem Auftreten von plötzlichem Hörverlust gibt. Jedoch war die Anzahl der betroffenen Personen in diesen Studien sehr gering.

Eine solche Studie wurde im Februar 2022 veröffentlicht. Daran nahmen 2,6 Millionen Patienten in Israel teil. Von den 2.602.557 Patienten, die die erste Dosis des Pfizer COVID-19-Impfstoffs erhielten, wurden 91 Fälle von plötzlichem Hörverlust gemeldet. Von den 2.441.719 Personen, die die zweite Dosis erhielten, wurden 79 Fälle von plötzlichem Hörverlust identifiziert.

Obwohl die Anzahl der betroffenen Personen in der Studie gering war, meinten die Studienautoren, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten könnten, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer „mit einem erhöhten Risiko für SSNHL in Verbindung stehen könnte“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Study Finds Hearing and Balance Disorders Among COVID-19 Vaccinated“. (deutsche Bearbeitung kr)